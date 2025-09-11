Los Chiefs HC Andy Reid deja buenas noticias sobre WR LESTRADO WORTHY

El Jefes de Kansas City sufrió una pérdida de 27-21 a manos del Chargers de Los Ángeles En la semana 1, y aunque la pérdida en sí fue lo suficientemente mala, el equipo también perdió el receptor estrella Xavier Worthy en su primer viaje ofensivo del juego. Worthy colisionó con el ala cerrada Travis Kelce mientras trataba de abrirse para Patrick Mahomes, y terminó siendo expulsado del juego con una lesión en el hombro.

Dada la importancia de Worthy para la sala de receptores de los Chiefs, especialmente durante la suspensión continua de seis juegos de Rashee Rice, los fanáticos han estado vigilando de cerca su estado en los últimos días. El miércoles, el entrenador en jefe Andy Reid proporcionó una actualización sobre Worthy que seguramente hará felices a los fanáticos de Kansas City.

Andy Reid proporciona una actualización de lesiones dignas de Xavier

El entrenador de los Jefes, Andy Reid, dice que WR Xavier Worthy continúa rehabilitándose. No practicará hoy. La cirugía y un período de IR potencial no se están considerando en este momento. – Jesse Newell (@Jessenewell) 10 de septiembre de 2025

Los Chiefs seleccionaron dignos con la selección general No. 28 en el draft de la NFL 2024, y a medida que avanzó el año, su papel dentro de la ofensiva del equipo creció en gran parte debido a la necesidad. Con Rice y Marquise Brown lidiando con lesiones a largo plazo, Worthy tuvo que aprender sobre la marcha, y terminó demostrando que podría convertirse en la mejor opción en la ofensiva de Kansas City.

Worthy terminó la temporada regular con 59 atrapadas para 638 yardas y nueve touchdowns totales, pero realmente brilló en los playoffs. En los tres concursos de postemporada de los Chiefs, Worthy atrapó 19 pases para 287 yardas y tres touchdowns, con su actuación en Super Bowl LIX (ocho recepciones, 157 yardas, dos touchdowns) posiblemente el único punto brillante del juego para KC

La esperanza era que Worthy pudiera construir en sus fuertes actuaciones de playoffs del año pasado, pero su repentina lesión en el hombro arrojó una llave en esos planes. Afortunadamente, no parece que Worthy se vaya a marcar por un período prolongado de tiempo, ya que Reid reveló que el Speedy Pass Catcher es no voy a someterse a una cirugía por una lesión y que tampoco requerirá una temporada en la reserva lesionada.

Los jefes pueden haber esquivado una bala con la lesión de Xavier Worthy

Cada vez que un jugador se ve obligado a salir de un juego y no puede regresar, es razonable preocuparse por su estado. Sin embargo, Worthy hará lo que pueda para volver al campo lo antes posible, y con la cirugía no estar en las tarjetas por el momento, eso ayudará a sus posibilidades de hacer un retorno rápido.

Teniendo en cuenta que no practicó el miércoles, parece que Worthy está en una tendencia de no jugar en la Semana 2, lo que sería un gran golpe para los Chiefs, ya que se enfrentarán a las Águilas de Filadelfia. El objetivo es tener dignos en el campo durante la mayor parte de la temporada, en lugar de apresurarlo por este gran juego. Vale la pena mantener el estado de Worthy, y aunque no juegue el domingo, no parece que el equipo esté esperando que pierda mucho tiempo.