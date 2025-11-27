Ramy Youssef y Mo Amer piden una narración árabe audaz

En una de las charlas más concurridas del Festival de Cine de DohaComediantes árabe-estadounidenses Ramy Youssef y tu amer presentó una visión para una nueva era de la narración árabe, pidiendo a los inversores regionales y a los cineastas emergentes que respalden narrativas originales y amplíen el canal creativo. Al aparecer en una conversación moderada por el presentador de MS NOW (anteriormente MSNBC), Ayman Mohyeldin, el dúo instó a los creadores a apoyarse en narrativas arraigadas en sus propias experiencias y especificidad cultural en lugar de replicar fórmulas occidentales.

«El mundo no está interesado en ver la versión árabe de ‘Todo el mundo quiere a Raymond'», dijo Youssef. «Quieren ver algo que nunca antes habían visto. Quieren saber de nosotros».

Esa idea suscitó una amplia discusión que posicionó a los creadores árabes no como forasteros que buscaban validación en los mercados occidentales, sino como artistas que trabajaban en un momento de rara oportunidad. Con nuevos incentivos fiscales, centros de producción en rápido desarrollo y una base cada vez mayor de cineastas capacitados tanto localmente como en el extranjero, Youssef y Amer sostuvieron que la región está cada vez más posicionada para producir trabajos que puedan competir en el escenario global, siempre que la financiación y la infraestructura sigan el ritmo de la ambición creativa.

Amer, cuya serie homónima de Netflix, “Mo”, abrió camino con su protagonista palestino-estadounidense, interpretado por él mismo, y en el escenario de Houston, dijo que las condiciones para contar estas historias han cambiado sustancialmente. «Nunca hemos tenido este nivel de claridad en torno a nuestras historias», dijo. «La carga de explicar quiénes somos antes de contar la historia se está desvaneciendo».

Aún así, ambos enfatizaron que la representación no puede dictar elecciones creativas. Amer señaló que los artistas árabes a menudo se sienten atrapados entre las expectativas de múltiples comunidades, ya sea palestina, estadounidense, árabe o musulmana, una dinámica que, según él, debe ser resistida. «Nunca vas a hacer felices a todos», dijo. «Lo que me importa es: ¿esto le hace justicia a la historia? ¿Es adecuado para el personaje? Eso es lo que resiste la prueba del tiempo».

Youssef se hizo eco de este punto y enmarcó su enfoque compartido como una narración a largo plazo diseñada para la longevidad en lugar de perseguir cualquier conversación que domine el momento. «La gente ve lo que quiere ver», dijo. «Centrarse en eso te paralizará. Nuestro trabajo es hacer el mejor trabajo posible y dejar que el arte se encargue del resto».

Una parte importante de la conversación se centró en el apoyo estructural que la región debe generar para sostener su propio auge creativo. Ambos artistas destacaron que el desarrollo de productores, showrunners y directores es tan esencial como amplificar el talento en pantalla. Para Amer, eso comienza con un respaldo decisivo. “Identificar grandes talentos y no dudar en invertir en ellos, eso es todo”, afirmó. «Sé el viento en sus espaldas. No seas el viento en sus caras. El gran arte surgirá si se le da la oportunidad».

La conversación se desarrolló durante la edición inaugural del festival, encabezado por el Doha Film Institute, que se lanzó con el mandato claro de posicionar a Doha como un nuevo punto de encuentro para el talento regional e internacional. Incluso en su año de debut, el evento presentó programación de la industria, conversaciones de coproducción y plataformas de networking diseñadas para reforzar un ecosistema creativo y financiero para los narradores árabes y del Golfo.

Youssef alentó a los financiadores regionales a ser socios activos, no financiadores silenciosos. «Para usted hay mucho más valor que sólo su dinero», dijo a la multitud de asistentes de la industria. «Tu punto de vista, tus valores, eso es lo que el mundo necesita. No dudes en ponerlo sobre la mesa».

La tutoría, coincidieron ambos, es fundamental para el crecimiento sostenible. Youssef señaló que sus dos programas han convertido a sus asistentes en escritores y, eventualmente, en creadores. «Si contratamos a alguien para que sea asistente de producción, quieres ver algo en él que te haga pensar que algún día podría dirigir una película», dijo. Mientras tanto, Amer le dio crédito a su mentor Danny Martínez por haber trazado su carrera cuando tenía 17 años. «Me dijo que se necesitarían 20 años para lograr el éxito de la noche a la mañana. Ese compromiso a largo plazo, eso es lo que tenemos que construir aquí».

La pareja también abordó la larga historia de Hollywood de aplanar o vilipendiar las identidades árabes y musulmanas. Amer señaló el documental “Reel Bad Arabs”, que cataloga décadas de representaciones estereotipadas, como un recordatorio de cuán profundo es el patrón. Pero enfatizó que la respuesta más efectiva no es sólo la crítica, sino los resultados. «Simplemente necesitamos más», dijo. «Necesitamos ser muy agresivos en la forma en que contamos historias… ya sea en el cine, en la televisión, en los dibujos animados, en los títeres de sombras, no me importa lo que sea. Tenemos que hacer todo lo posible para contrarrestar todo lo que ha sucedido en los últimos 100 años y cómo se nos ha representado en Occidente».

Al final, su mensaje a los cineastas emergentes fue claro y urgente. Como dijo Youssef: “Eliminar la pregunta ‘¿puedo?’ y simplemente hazlo. Las barandillas han desaparecido”.