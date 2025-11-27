Bitcoin sube un 12 por ciento, el precio vuelve a tocar los 1.500 millones de IDR

Jacarta – Antes de las vacaciones Acción de graciasmercado cripto- que normalmente estaba tranquilo ahora está ocupado otra vez bitcóin logró penetrar el nivel de 90.000 dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 1,5 mil millones. El regreso de Bitcoin a este nivel psicológico marca una reversión de una tendencia de debilitamiento que se ha producido durante casi una semana.

Este fenómeno se vuelve aún más interesante si tenemos en cuenta que en los últimos siete años, el miércoles anterior al Día de Acción de Gracias suele ser sinónimo de descenso. precio de bitcóin.

Si bien el sentimiento negativo de los principales medios de comunicación sigue llegando, el mercado está mostrando un tipo diferente de resiliencia. Este aumento también se produjo después de una enorme presión que hizo que Bitcoin alcanzara su punto más bajo en el rango de 80.000 dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 1,336 mil millones al cierre de la semana pasada.

Con las escasas condiciones del mercado acercándose al largo feriado, los analistas evalúan que los movimientos que ocurrieron esta vez reflejan una dinámica única que no está en línea con los patrones históricos.

Como se sabe, en los últimos siete años, antes del Día de Acción de Gracias terminaron con una caída de los precios, incluidas dos caídas importantes en 2020 y 2021. Pero este año es diferente.

Con el último aumento, Bitcoin ha subido alrededor de un 12 por ciento desde su punto más bajo de alrededor de 80.000 dólares estadounidenses o Rp. 1,33 mil millones el viernes pasado.

Sin embargo, semanalmente Bitcoin todavía ha bajado un 3 por ciento, un 21 por ciento menos en el último mes y un 28 por ciento menos que su máximo histórico de 126.000 dólares estadounidenses o Rp. 2,1 mil millones.

El fortalecimiento de Bitcoin en los últimos días también se produjo en medio del resurgimiento de una narrativa pesimista hacia la industria de la criptografía. Cuando se escribió esta noticia, Bitcoin cotizaba justo por encima de los 90.000 dólares estadounidenses o 1.500 millones de IDR, ganando casi un 3 por ciento en las últimas 24 horas.

«La volatilidad de Bitcoin ha comenzado a caer desde que alcanzó su nivel más alto desde abril de este año, ya que el mercado negoció con un volumen menor durante la semana de Acción de Gracias», dijo Jasper De Maere, estratega de escritorio de Wintermute, citado por CoinDeskJueves 27 de noviembre de 2025.

De Maere también explicó cómo los comerciantes colocan posiciones antes de las vacaciones. «Los datos de opciones muestran que muchos operadores esperan que Bitcoin se mueva en un rango estrecho», dijo.

Además, dijo que la posición de muchos actores del mercado tendía a vender opciones de llamada Y estrangula en el rango de 85.000 a 90.000 dólares EE.UU. o Rp. 1.419 millones de rupias. 1.503 millones. «El mercado parece cómodo respondiendo a movimientos en ambos lados en lugar de posicionarse para una ruptura».