OJK Boss describe los 4 pilares del concepto de salud financiera impulsado por Ratu Maxima

Jacarta – Presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Finanzas (FSA), Mahendra Siregar explicó que la llegada de la Reina de Holanda, máximaa Indonesia, es promover el concepto de salud financiera o salud finanzas.

Según él, para Indonesia, que actualmente todavía se encuentra en la etapa de expansión de la inclusión financiera, el concepto de salud financiera promovido por Maxima es algo nuevo que construir en Indonesia.

«Así que el propósito de la llegada de la Reina Máxima es cómo podemos construir las finanzas, la salud financiera o la prosperidad financiera», dijo Mahendra en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el jueves 27 de noviembre de 2025.

Según él, Maxima, que es el Defensor Especial del Secretario General de la ONU para la Salud Financiera (UNSGSA), tiene la intención de introducir la esencia más amplia de la salud financiera, para que pueda convertirse en la base de la prosperidad de la sociedad y del país.

Mahendra describió cuatro pasos hacia esta dirección pilar principal, donde el primero se relaciona con la importancia del acceso financiero para la sociedad. Estos incluyen, entre otras cosas, el acceso al ahorro, el acceso a financiación o crédito y los mecanismos de pago.

Luego, en el segundo pilar, Mahendra explicó la necesidad de desarrollar resiliencia financiera frente a condiciones financieras sólidas, por ejemplo a través de seguros médicos.

«Así que al menos hay medidas de anticipación si en algún momento se dan ciertas condiciones como un accidente, una enfermedad repentina o un desastre que pueda afectar las condiciones financieras», dijo.

Luego, en el tercer pilar, hay ahorros suficientes cuando alguien se ha jubilado o ya no es productivo en el trabajo, concretamente a través de productos de fondos de pensiones.

«Y lo último es cómo hacer frente a diversas ofertas de actividades financieras ilegales que no cumplen con los permisos y que son completamente perjudiciales», dijo Mahendra.

Admitió que, de hecho, estas cosas también se han incluido en los esfuerzos por ampliar la inclusión financiera, como a menudo solicitó la OJK mediante la Ley número 4 de 2023 sobre el desarrollo del fortalecimiento de los servicios financieros.

Aunque en los últimos acontecimientos, Mahendra admitió que los tres pilares que se han incluido en la Ley P2SK no se han integrado de manera integrada como lo promueve Ratu Maxima a través de los cuatro pilares.