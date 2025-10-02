Presidente de la FCC Carr para testificar ante el comité del Senado sobre la suspensión de Jimmy Kimmel

Brendan Carrel presidente designado por Trump del FCCAcordó comparecer ante el Comité de Comercio del Senado para testificar sobre los eventos que llevaron a la suspensión temporal de ABC del anfitrión nocturno Jimmy Kimmel. Carr, en comentarios sobre un podcast conservador antes del banquillo de Kimmel, había amenazado con investigar las reclamaciones de «distorsión de noticias» contra los afiliados de ABC, lo que implica que la FCC podría extraer sus licencias de transmisión, a menos que quitaran a Kimmel del aire.

Todavía no se ha establecido una fecha para la aparición de Carr. Un portavoz del comité dijo Variedad Estaban presionando para programar la audiencia. Según un informe de SemáforoLo que primero informó la noticia, el comité espera que la audiencia se celebre en noviembre, pero que la fecha podría moverse más tarde. También se espera que los otros dos comisionados de la FCC, la republicana Olivia, y la designación demócrata, Anna Gómez, aparezcan en la audiencia.

El senador Ted Cruz (R-Texas) preside el Comité de Comercio del Senado. Hace dos semanas, Cruz criticó los comentarios de Carr sobre Kimmel, Comparando al presidente de la FCC con un «mafioso» Y dijo que estableció un mal precedente para garantizar la libertad de expresión para los conservadores.

La controversia comenzó después de que Kimmel en el episodio del 15 de septiembre de su programa dijo que la «Maga Gang» estaba tratando de «caracterizar» al presunto asesino de Charlie Kirk «como algo más que uno de ellos, y haciendo todo lo posible para anotar puntos políticos de él». El 17 de septiembre, ABC, propiedad de Disney, suspendió «Jimmy Kimmel Live!» Después de que Carr amenazó con tomar medidas contra los afiliados locales sobre el comentario, que llamó «algunas de las conductas más enfermas posibles».

En el podcast del comentarista conservador Benny Johnson, Carr amenazó a ABC y a sus afiliados si no «tomaron medidas» en Kimmel: «Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Estas compañías pueden encontrar formas de cambiar la conducta y tomar medidas, francamente, en Kimmel o habrá un trabajo adicional para la FCC por delante», dijo Carr. Poco después, dos grandes grupos de estaciones de ABC, Sinclair y Nexstar, dijeron que estaban adelantando el espectáculo de Kimmel (y Sinclair agradeció específicamente a Carr por sus comentarios). Carr celebró la noticia sobre la suspensión de Kimmel, enviando a un reportero de CNN un GIF de «The Office» Michael Scott y Dwight Schrute haciendo gestos de «Rave the Roof».

La semana pasada, Carr minimizado Su papel en la suspensión de Kimmel, diciendo que nunca amenazó con revocar las licencias y que Nexstar y Sinclair optaron por evitar el programa por su propia cuenta. Carr dijo que su comentario de que «podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil» fue un punto hipotético sobre lo que la FCC podría hacer si hubiera una queja de «distorsión de noticias» presentada contra Kimmel y ABC y que los demócratas se habían involucrado en «distorsión y proyección» sobre sus comentarios.

«Lo que he sido muy claro en el contexto del episodio de Kimmel es que la FCC y yo en particular no hemos expresado su opinión sobre los méritos finales [of a ‘news distortion’ complaint about Kimmel] Si se hubiera presentado algo así, lo que nuestra toma sería de una forma u otra «, dijo Carr el 22 de septiembre en la Cumbre Anual de Concordia 2025 en Nueva York.

Cruz, en su podcast «Veredicto con Ted Cruz», dijo que «odia lo que dijo Kimmel» y que estaba «emocionado de haber sido despedido». (Kimmel no fue «despedido».) Sin embargo, Cruz dijo, sobre las amenazas de Carr a los emisoras, «Eso terminará mal para los conservadores. Llegará un momento en que un demócrata gane nuevamente, gane la Casa Blanca. Se desharán de todo lo que Estados Unidos es conservador. Se librarán de cada podcast. Se librarán de todo. Ellos ellos nos desharán de este poder y lo usarán de manera peligrosa.

Después de que ABC anunció la suspensión de Kimmel, Gómez, el solitario comisionado demócrata de la FCC, sugirió que Carr estaba explotando el asesinato de Kirk «como justificación para una censura y control más amplios». «Esta administración está utilizando cada vez más el peso del poder del gobierno para suprimir la expresión legal», escribió en una publicación sobre X. «Y no lo hace porque el habla glorifica la violencia o rompe la ley, sino porque desafía a los que están en el poder o reflejan opiniones que se oponen. Debemos mantenernos firmes contra cada intento de silenciar la disidencia, castigar a los satiristas y los críticos del gobierno y erosionar la liberación individual». Cuando Disney reinstaló Kimmel, Gómez dicho«Me alegra ver a Disney encontrar su coraje frente a la clara intimidación del gobierno».

Mientras tanto, la semana pasada, el senador Adam Schiff (D-California) y otros ocho senadores envió una carta a Carr planteando una serie de preguntas sobre el episodio. Escribieron que las acciones de Carr en la situación de Kimmel, junto con las demandas del presidente Trump contra las organizaciones de medios y la fallecimiento de la transmisión pública, «representan el ataque más flagrante y coordinado a la prensa libre en la historia estadounidense».

«La autoridad reguladora de la FCC sobre las licencias de transmisión nunca tuvo la intención de servir como arma para silenciar las críticas o castigar los comentarios satíricos», escribieron Schiff y los otros senadores. «La misión de su agencia es servir al interés público, no actuar como un brazo de aplicación para la retribución política contra los medios de comunicación que desagradan a los que están en el poder». La carta le pidió a Carr que revelara cualquier comunicación entre la FCC y ABC, Disney o sus afiliados sobre el espectáculo de Kimmel, así como cualquier comunicación con la Casa Blanca.

Un grupo separado de senadores, dirigido por la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.), Envió una carta a los CEO de Nexstar y Sinclair pidiéndoles que explicen sus decisiones para evitar «Jimmy Kimmel Live Live!», Incluyendo si la decisión de Nexstar tuvo algo que ver con su fusión pendiente de $ 6.2 mil millones con TEGNA, por lo que necesita aprobación de FCC.

Sinclair y Nexstar anunciaron el 26 de septiembre que estaban terminando su preferencia de «Jimmy Kimmel Live!» e inmediatamente comenzaría a transmitir el espectáculo en sus afiliados de ABC. Ambas compañías afirmaron que sus decisiones eran independientes de cualquier influencia o comunicación del gobierno. Sinclair y Nexstar también afirmaron que estaban justificados originalmente decidiendo evitar el show de Kimmel.

