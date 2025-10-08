Rachel Sennott protagoniza la comedia de HBO

Los primeros detalles de la trama sobre Rachel SennottSerie de HBO «Amo la«Han sido revelados en un nuevo trailer.

El nuevo metraje presenta a Sennott como Maia, un miembro del personal de una compañía de gestión de talentos que compite por ser promovida a un puesto de gerente junior cuando Tallulah (Odessa A’zion), un enemigo que ha perdido el contacto con quién es una influyente en las redes sociales, reaparece en su vida.

«La suerte es justo cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Atrás hasta que tus ídolos se conviertan en tus rivales», se dice Maia en el espejo antes de que el trailer corta una escena de ella que sea rechazada por su promoción. Ella se va a casa después del trabajo para decirle a su novio Dylan (Josh Hutcherson) sobre su día cuando Tallulah corre hacia ella, vistiendo nada más que una toalla y gritando: «¡Sorprende, perra!» Maia no parece emocionada de verla.

Cuando Tallulah comenta que el apartamento parece familiar, Maia dice que es el apartamento en los que se suponía que los dos debían mudarse juntos en el pasado. «¿Y todavía estás aquí?» Tallulah pregunta, sorprendido, que ofende a Maia. En otra escena, Maia le dice a sus amigos Alani (True Whittaker) y Charlie (Jordan Firstman): «La hice exitosa. Puedo hacerlo por otras perras».

Aún así, Maia y Tallulah continúan pasando más tiempo juntos, festejando y pasando tiempo con varios personajes excéntricos de Los Ángeles. La amistad ejerce tensión en la relación de Maia con Dylan, quien dice: «Ese tipo de personas tienen esta ambición interminable. Quieren éxito y dinero y una bonita casa y todas estas cosas». Más adelante en el trailer, le pregunta a Maia: «¿Te das cuenta de que eres tan diferente desde que Tallulah llegó aquí?»

«I Love LA» se estrenará el 2 de noviembre, con episodios que caen semanalmente hasta el final del 21 de diciembre. Sennott Ejecutivo produce con Emma Barrie, Aida Rodgers, Max Silvestri y Lorene Scafaria, y los directores incluyen Sennott, Scafaria, Bill Benz y Kevin Bray. Junto con el elenco principal, la serie presenta estrellas invitadas como Leighton Meester, Moses Ingram, Lauren Holt, Elijah Wood, Quenlin Blackwell, Josh Brener, Froy Gutiérrez, Colin Woodell y Tim Baltz.

Mira el trailer de «I Love LA» a continuación.