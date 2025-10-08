El rápido gol de Kevin Diks respondió: Arabia Saudita vs Selección de Indonesia 1-1

VIVA – Arabia Saudita entretenida Equipo Nacional Indonesia en el primer partido del Grupo B, Cuarta Ronda Clasificación para el Mundial 2026 Zona Asia en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, jueves 9 de octubre de 2025

Los locales fueron sorprendidos por el rápido gol de Indonesia en el minuto 11. El árbitro señaló penalti después de que Hasan Al Tambakti hiciera una mano en el área prohibida.

Kevin Dicks quien se presentó como albacea cumplió perfectamente sus funciones. El defensa naturalizado disparó con fuerza al lado izquierdo de la portería que el portero Nawaf Al Aqidi no pudo alcanzar. Garuda también ganó 1-0.

Sin embargo, esta ventaja no duró mucho. El equipo de Roberto Mancini inmediatamente aumentó el ritmo del juego y presionó por varios flancos. Sus esfuerzos finalmente dieron sus frutos seis minutos más tarde.

En el minuto 17, Saleh Abu Alshamat anotó el empate. A partir de su movimiento que logró burlar a Jay Idzes fuera del área de penalti, Saleh disparó un tiro medido hacia la esquina inferior izquierda de la portería de Maarten Paes. El marcador cambió a 1-1.

Después de este gol, Arabia Saudita parecía más confiada en controlar el juego. Mientras tanto, Indonesia intentó mantenerse firme confiando en rápidos contraataques a través de las bandas de Ragnar Oratmangoen y Ricky Kambuaya.

Póngase en fila:

Indonesia: Maartains Paes; Jakob Sayuri, Kevin Diks, Jay Idzes, James Dean; Joey Pelpesy, Marc Klock, Miliano Jonathan, Ricked, Ricky Soury; El Raganngoen Ragnar.

Suplentes: Ernando Ari, Nadeo Argawinata; Yance Sayuri, Rizky Ridho, Justin Hubner, Sandy Walsh; Shayne Pattynama, Thom Haye, Eliano Reijnders, Stefano Lilipaly; Ole Romeny, Mauro Zijlstra.

Arabia Saudita: Nawaf Al Aqidi; Jehad Thikri, Hassan Al Tambakti, Nawaf Bu Washl, Moteb Al Harbi; Nasser Al Dawsari, Musab Aljuwayr, Abdullah Al Khaibari; Feras Albrikan, Salem Al Dawsari, Saleh Abu Alshamat.