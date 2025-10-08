El embajador de Indonesia participa en la celebración; arde el apoyo a la selección nacional de Indonesia en Qatar

DohaVIVA – Ambiente eufórico de apoyo a Selección Nacional de Indonesia Resulta que no sólo resuena dentro del país. En Katardecenas de ciudadanos indonesios que son miembros de la comunidad diáspora También celebró un evento de visualización grupal (nobar) Partido de la selección de Indonesia contra el anfitrión Selección Nacional de Arabia Saudita en el partido de Clasificación para el Mundial 2026 en la zona asiática.

Este evento fuera del bar tuvo lugar en el Holiday Villa Hotel, Café Ole, Doha, y contó con la presencia directa del Embajador de la República de Indonesia en Qatar, Ridwan Hasan, junto con su esposa.

La presencia del embajador de Indonesia se sumó al entusiasmo de los seguidores presentes, haciendo que este momento fuera muy especial para la comunidad indonesia en el extranjero.



El ambiente fuera de barra de la selección de Indonesia en Qatar

Una de las participantes que no pertenecen al colegio, Artantie, vino con su marido. Admitió que estaba muy entusiasmado a pesar de que el precio de las entradas fuera del bar era bastante alto, es decir, alrededor de 225.000 IDR por persona. Sin embargo, estos costos no apagaron el entusiasmo de la diáspora por reunirse y brindar apoyo al equipo de Garuda.



Los fanáticos de la selección de Indonesia en Qatar miran a la selección de Indonesia

Desde el inicio del evento, el ambiente estuvo muy animado. El predominio del rojo y el blanco era claramente visible en los atributos del público que llenaba la sala. Cuando sonó el himno nacional Indonesia Raya, todos los presentes se pusieron de pie y cantaron con entusiasmo, creando una atmósfera de emoción y orgullo.

Tan pronto como comenzó el partido a las 00.15 WIB, vítores y gritos de apoyo resonaron por toda la sala.

Cada oportunidad, cada ataque e incluso los momentos cruciales en el campo fueron recibidos con entusiasmo. Además, Kevin Diks abrió la ventaja para Indonesia en el minuto 11 mediante un penalti. El ambiente está empeorando.

Aunque estaban lejos de su patria, el espíritu de nacionalismo de la diáspora todavía ardía intensamente en Doha esa noche.