Quinnen Williams lanza una respuesta de 10 palabras después del despido de Eberflus

El vaqueros de dallas despidió al coordinador defensivo Matt Eberflus el 6 de enero, y no pareció molestar al tackle defensivo Pro Bowl Quinnen Williams todo eso. De hecho, parecía casi revitalizado en las redes sociales.

La salida de Eberflus se produjo después de una temporada de 2025 en la que la defensa de los Cowboys se hundió hasta el final de la liga y siguió poniendo a la ofensiva en lugares difíciles. Dallas terminó último en defensa de pase (251,5 yardas permitidas por juego) y último en defensa de tercer intento, lo que permitió a los oponentes mover las cadenas en más del 47% de sus jugadas de tercer intento.

Por lo tanto, el hecho de que Eberflus fuera enlatado no fue una gran sorpresa.

Williams usó Instagram poco después de que se conociera la noticia del despido de Flus, subtituló su publicación: «Se avecinan grandes cosas, estoy muy feliz de ser un vaquero».

Más sobre la respuesta de Quinnen Williams en Instagram después del despido de Matt Eberflus

Parece que Williams puede estar deseando tener un nuevo DC, lo cual tiene sentido. Los Cowboys cedieron un récord de franquicia de 511 puntos esta temporada, incluidos 59 touchdowns ofensivos, y permitieron 11,9 yardas por recepción. Dallas cedió 30,1 puntos y 377 yardas por partido, ubicándose en el puesto 30 en la NFL en ambas categorías.

Next Gen Stats tiene clasificada la defensa de Dallas 30.º en DVOA defensiva, 30.º en DVOA de defensa de pase, 29.º en DVOA de defensa terrestre y 30.º en EPA por jugada permitida.

La agitación del personal ciertamente también fue parte de los problemas del equipo en ‘D’. Dallas canjeó al corredor All-Pro Mica Parsons antes del inicio de la temporada, y la defensa nunca reemplazó consistentemente la presión que creó desde la esquina. Los Cowboys intentaron una solución importante a mitad de temporada, realizando un intercambio en la fecha límite para Williams, y marcó una gran diferencia.

Williams hizo un buen trabajo estabilizando el medio una vez que llegó. En siete partidos con los Cowboys en 2025, acumuló 21 tacleadas, 1,5 capturas, un pase defendido y una intercepción.

Ahora los Cowboys están buscando un nuevo DC una vez más, y la historia sugiere que podrían buscar entrenadores con experiencia como entrenador en jefe.

Algunas opciones que los Cowboys podrían considerar para su posición en DC

Jonathan Gannon ofrece experiencia reciente como entrenador en jefe y podría ser una opción después de su reciente despido. Gannon pasó las últimas dos temporadas como entrenador en jefe del Cardenales de Arizonadonde sus defensas carecían de talento pero mostraron mejoras al final de los juegos.

Gannon también sirvió como Águilas de Filadelfia‘ coordinador defensivo de 2021-22, que supervisó una unidad que se ubicó cerca de la cima de la liga en capturas y ayudó a llevar al equipo a una aparición en el Super Bowl. Sus defensas tienden a depender de una cobertura de zona disciplinada y la presión de cuatro hombres, lo que limita las jugadas explosivas cuando se ejecutan correctamente.

Raheem Morris es otra opción. Tiene años de experiencia dirigiendo defensas de la NFL, incluida su etapa como Rams de Los Ángeles coordinador defensivo durante su carrera en el Super Bowl de 2021. Antes de convertirse en entrenador en jefe del HalconesMorris era ampliamente respetado en la liga por su perspicacia defensiva y su capacidad para conectarse con los jugadores, particularmente en la secundaria, un área que los Cowboys necesitan desesperadamente arreglar después de terminar cerca del final de la liga en defensa de pase. Pasó los últimos dos años como entrenador en jefe de Atlanta y simplemente lo despidieron.

Brian Flores también ha surgido como una opción después de su reciente éxito coordinando el Vikingos de Minnesota defensa, según Dianna Russini de The Athletic. Flores es conocido por sus esquemas agresivos y de mucha presión que disfrazan las cargas y obligan a los mariscales de campo a tomar decisiones rápidas. Sus defensas de los Vikings han generado altos totales de capturas y presión a pesar de carecer de atacantes estelares.

Si bien su período como entrenador en jefe en Miami terminó en circunstancias difíciles, la reputación de Flores como táctico defensivo sigue siendo sólida. Contratarlo señalaría un cambio filosófico brusco de la mirada pasiva que Dallas mostró con demasiada frecuencia en 2025.

Quienquiera que elija Dallas, está claro que algunos de sus mejores jugadores esperan con ansias un nuevo comienzo.