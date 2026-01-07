Esta camioneta viene con una nueva cara: una apariencia más agresiva

VIVA – mitsubishi Motors ha vuelto a llamar la atención del público automovilístico al presentar el facelift del Mitsubishi Triton Street 2026. Esta última variante recibió importantes actualizaciones en diseño exterior, especialmente en la parte delantera, por lo que parece más agresivo y moderno.

Aunque lleva el nombre de Triton, esta versión Street está pensada específicamente para su uso en vías urbanas y asfalto, no en terrenos todoterreno extremos.



Interior del Mobil Mitsubishi Triton Street lavado de cara 2026

El lanzamiento del facelift de Triton Street se realizó por primera vez para el mercado tailandés, que ha sido una de las principales bases de ventas levantar Mitsubishi en el sudeste asiático.

El diseño frontal cambió drásticamente

El cambio más sorprendente en el lavado de cara de Triton Street se puede ver en la fascia delantera. Mitsubishi hizo una revisión importante al eliminar la apariencia Dynamic Shield que generalmente se adjunta al Triton.

En cambio, la nueva parrilla aparece con un diseño más simple pero más nítido, creando una impresión de camioneta deportiva y masculina.

El parachoques delantero también ha sido rediseñado y combinado con una placa protectora de bajos de gran tamaño, realzando su apariencia robusta. Para añadir una impresión moderna, Mitsubishi ha equipado el Triton Street con llantas de aleación negras de 17 pulgadas, que lo hacen parecer más agresivo a pesar de ser una variante básica.

Diseñado para carretera, no para todoterreno pesado

Como sugiere el nombre, Triton Street está enfocada al uso diario en vías pavimentadas. móvil Utiliza la configuración de carrocería Mega Cab, que se encuentra entre cabina simple y cabina doble. Esta configuración proporciona más espacio en la cabina sin sacrificar demasiado el portón trasero.

Esta variante sólo está disponible con tracción trasera (RWD) y no está equipada con un sistema de tracción a las cuatro ruedas. Sin embargo, Mitsubishi todavía tiene un diferencial de deslizamiento limitado activo, que ayuda a mantener la tracción cuando una rueda pierde agarre.

Motor diésel confiable aún en mantenimiento

En el sector de motores, el lavado de cara del Mitsubishi Triton Street sigue apostando por un motor diésel turbo de cuatro cilindros y 2,4 litros que ha demostrado ser resistente. Esta máquina produce alrededor de 148 CV de potencia y 330 Nm de par, suficiente para soportar las necesidades de trabajo ligero y el uso diario.

La potencia se canaliza a través de una transmisión manual de seis velocidades, que se caracteriza por ser eficiente y fácil de mantener. Esta combinación hace de la Triton Street una camioneta económica, práctica y aún potente.