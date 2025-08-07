Puede dominar la banca islámica nacional

Yakarta, Viva – Todavía no se dio cuenta del proceso giroF Varias unidades de negocios syariah De bancario El National está obstaculizando el desarrollo de la industria financiera islámica hoy en día. El proceso de licencia se considera una de las principales causas, a pesar de que los reguladores requieren el paso de escisión.

Un proceso escindir Lo que no se ha realizado en este momento es la Unidad de Negocios de la Sharia (UUS) Btn o Btn Syariah. De hecho, la directora presidente de PT Bank Victoria Syariah (BVIS), un proceso de formación AUTOBÚS Debe comenzar con los EGM que se celebrarán en agosto de este año.

Este EGMS luego decidirá sobre el siguiente paso hacia el giro que también debe decidirse en el BTN EGMS y también BVIS. Después de eso, las operaciones del autobús pueden funcionar con la más rápida esperada en noviembre de 2025.

El Director de Crisis Bancaria Central, Deni Daruri, está preocupado de que la presencia del autobús resulte del matrimonio de UUS BTN con BVIS pierda el momento si no se realiza rápidamente. Porque, se debe aprobar demasiado procedimiento para cumplir con los permisos del regulador.

Deni reconoció que el proceso debe llevarse a cabo con gobernanza (gobernancia) el bueno. Sin embargo, espera que el proceso para llegar allí no sea complicado, por ejemplo, cumplir con un aspecto que finalmente lleva mucho tiempo.

«El Presidente a través del Ministro de Estado Secretario para una carta del Ministro de Bumno para la reestructuración de UUS BTN con el Modelo escindir Lo que BTN hará ya está allí. Esta es la decisión más alta y debajo de los seguidores, no tiene que ser complicado. La aprobación ha existido desde mayo de 2025 y ahora es agosto de 2025, lo que significa que el proceso no se ha visto durante 3 meses «, dijo Deni en Yakarta, citado el jueves 7 de agosto de 2025.

Mientras tanto, el Director de Infraestructura de los Ecosistemas de la Sharia, el Comité Nacional de Economía y Finanzas (Kneks), Sutan Emir Hidayat, dijo que se creía que la presencia del autobús coloreaba aún más el desarrollo de la industria bancaria islámica nacional. Se considera que este nuevo autobús tiene experiencia y conocimiento calificados en el financiamiento de viviendas presionados en la Sharia y otros servicios bancarios que necesitan la comunidad.

Se sabe que BTN Syariah ha controlado el 28 por ciento de la participación del mercado de financiamiento de viviendas basado en la sharia a partir de octubre de 2024. En el mercado de financiamiento de viviendas de subsidios islámicos, BTN Syariah ha controlado el 90 por ciento.

«BTN Syariah se metamorfose en un nuevo banco islámico cuya fuerza no perderá a los grandes jugadores que dominan la banca islámica nacional, como el Banco Islámico Indonesio (BSI). Esto es inseparable del apoyo constante brindado por su padre hasta el momento, a saber, BTN, por lo que la presencia de BTN Sharia con su rápido crecimiento ha sido a tiempo que el mercado se ha aferido al mercado.

El fuerte apoyo del negocio de los padres se refleja en el crecimiento del negocio de BTN Syariah, que sigue siendo positivo en la situación de la dinámica de la economía nacional y global. En los últimos 20 años, Btn Syariah ha crecido dos dígito basado en un crecimiento promedio por año (tasa de crecimiento anual compuesta/CAGR).

Por ejemplo, en 2009, los activos totales de BTN Syariah solo alcanzaron Rp2.25 billones, pero a fines de 2024 el valor había tocado Rp61 billones o un promedio de 22.83 por ciento cada año.

Btn Syariah mantiene este crecimiento constantemente, incluso con un nivel más alto que su propio padre. Visto por el logro del rendimiento por trimestre I-2025, que muestra financiamiento que aumentó un 18,2 por ciento interanual (YOY) a RP46.3 billones, desde el mismo período del año anterior ascendió a RP39.1 billones.

También se mantiene el nivel de confianza pública en BTN Syariah, reflejado en el crecimiento de los fondos de terceros (DPK) que alcanzó 19.9 Persenyoy a Rp51.4 billones a fines de marzo de 2025, en comparación con el mismo período del año pasado de Rp42.9 billones.

«La presencia de BTN Syariah como un nuevo jugador con el estado del autobús ha tenido experiencia en su campo con una variedad de servicios bancarios de la Sharia superiores que tiene es algo urgente en este momento, porque el pastel es muy grande, todavía hay muchas áreas y segmentos de la comunidad que no han sido tocados por los servicios de la Sharia hasta ahora, y que no es posible si solo un jugador sirve», explicó Emir.