¡El futuro del niño puede ser dañado!

Yakarta, Viva – Juego en línea popular RaBlox De vuelta en el centro de atención. Esta vez, la crítica provenía de la Comisión I RPD RI, quien dijo que el juego no era adecuado para el consumo de los niños porque estaba cargado de escenas de violencia y contenido no amigable para los hijos.

Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes I, Syamsu Rizal, preguntó explícitamente al Ministerio de Comunicación y Digital (Kivigentemente) actuar rápidamente y bloquear Roblox desde Indonesia.

«Estamos preocupados por los niños masivos que tocan Roblox que presenta muchas escenas violentas», dijo Rizal, el jueves 7 de agosto de 2025 citado de tvonenews.com.

Rizal también destacó la debilidad de la supervisión de Komdigi en la circulación de juegos en línea que tienen el potencial de dañar el crecimiento y el desarrollo de los niños.

«Nuestra preocupación también está relacionada con la supervisión aún suelta de Komdigi para detener la circulación de juegos que contienen violencia», dijo.

Además, el político de PKB enfatizó que la supervisión debe ampliarse a todas las plataformas digitales, no solo los juegos. Según él, los juegos que contienen elementos de violencia, pornografía, a los sistemas de pago que no son amigables para los niños deben ser tratados de inmediato.

«No dejes que el futuro de los niños se dañe porque está el juego», dijo Rizal.

El miembro de la Comisión de Representantes de la Cámara de Representantes le pidió a Komdigi que actuara rápida y firmemente para erradicar la circulación de juegos negativos que son peligrosos para los niños. También dijo que no esperara a que reaccione un nuevo viral,

«Debe haber un esfuerzo de prevención real, de modo que lo que circula es un juego seguro y de edad. El futuro de los niños puede dañarse si está constantemente expuesto a juegos peligrosos», continuó Rizal.

No solo el DPR, el Ministerio de Educación y el Centro también ha prohibido Roblox

Lo más destacado de Roblox no solo proviene del Parlamento. El Ministro de Educación Primaria y Secundaria, Abdul Mu’ti, también ha tomado una posición al prohibir a todos los estudiantes que jueguen con Roblox.

Dijo que el juego contiene muchos elementos de violencia, como peleas, el uso de un lenguaje duro y un sistema de juego que alienta a los niños a gastar grandes cantidades de dinero.

Este estricto paso del DPR y el Ministerio de Educación y Cultura se suma a la larga lista de críticas a las plataformas de juego que han sido jugadas por millones de niños en Indonesia.