Himachal Pradesh llueve: Uno muerto después del deslizamiento de tierra en Kullu







Una persona murió y al menos seis más fueron enterrados bajo los escombros después de un deslizamiento de tierra en Akhada Bazaar en el distrito de Kullu de Himachal Pradesh Temprano el jueves por la mañana, eso condujo al colapso de dos casas, dijeron los funcionarios, informaron el PTI.

El incidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, dijeron.

Un equipo de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) llegó al sitio en 10 minutos y logró rescatar a tres personas, incluida una mujer. También se ha recuperado un cuerpo.

«Tres personas fueron rescatadas y trasladadas al hospital. La búsqueda está en marcha por seis más atrapados bajo los escombros», dijo Santosh, comandante asistente, NDRF, según el PTI.

A principios de esta semana, el martes por la noche, otro deslizamiento de tierra en la misma área cobró la vida de dos personas, incluido un Jawan NDRF.

Las operaciones de rescate ya habían estado en curso cuando tuvo lugar el incidente del jueves por la mañana.

Comisionado Adjunto de Kullu, Torul S Ravish, dijo que continuo lluvia En los últimos tres o cuatro días, ha llevado a múltiples deslizamientos de tierra en toda la región, lo que obstaculiza los esfuerzos de rescate.

Una de las rescatadas, Radhika Sankhyan, compartió que estaba haciendo té cuando golpeó el deslizamiento de tierra:

«Fui enterrado bajo utensilios y escombros cuando la puerta de la cocina se derrumbó sobre mí».

En otra parte del estado, una carretera cerca de la aldea de Shayothal se derrumbó, forzando el cierre del bypass Shamti cerca de Solan para todos los vehículos. Ravi Kapoor, ingeniero ejecutivo del Departamento de Obras Públicas, confirmó que el camino no era seguro debido a las grietas, según el PTI.

En respuesta a las malas condiciones climáticas, todas las escuelas, colegios, anganwadis y centros de entrenamiento, tanto gubernamentales como privados, permanecerán cerrados hasta el 7 de septiembre.

Según el Centro de Operación de Emergencia del Estado (SEOC), 1,292 carreteras permanecen cerradas a través de Himachal- Mandi: 294 carreteras cerradas, Kullu: 226, Shimla: 216, Chamba: 204, Sirmaur: 91.

Varios nacionales carreteras Están cerrados, invertir — NH-3 (Mandi-Dharampur), NH-5 (Old Hindustan-Tibet Road), NH-21 (Chandigarh-Manali), NH-205 (Kharar-Swarghat), NH-305 (Aut-Sainj), NH-505 (Khab -gramphu).

Las lluvias han interrumpido 2.809 transformadores de potencia y 1.081 esquemas de suministro de agua, según el SEOC.

Los servicios de trenes en la línea ferroviaria Shimla -Kalka se han cancelado hasta el viernes debido a los deslizamientos de tierra en la vía.

Se informaron tormentas eléctricas y vientos racheados con velocidades de 33–41 km/h en Shimla, Hamirpur, Neri, Tabo y Kukumseri.

La oficina de metal local ha emitido un alerta amarilla para tormentas eléctricas y relámpagos en ubicaciones aisladas el viernes y sábado.

Desde el comienzo del monzón el 20 de junio, el estado ha visto hasta 95 inundaciones repentinas, 45 nubes y 127 deslizamientos de tierra principales. Según las cifras oficiales, al menos 343 personas han muerto, y el daño estimado ha cruzado Rs 3.690 millones de rupias.

