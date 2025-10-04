Prueba de eficiencia de Tyci, registros híbridos de Yaris Cross Consumo de 43 km por litro

Sukabumi, Viva – Toyota Cross Yaris Hybrid muestra nuevamente la ventaja de su eficiencia cuando la comunidad lo prueba. En una competencia económica, este automóvil logró registrar el consumo de combustible de hasta 43 kilómetros por litro.

La carrera se lleva a cabo en el carril hasta 15 kilómetros, desde el vestíbulo del Grand Inna Hotel hasta Karanghawu Beach, Sukabumi. Algunos participantes participaron en la prueba de las últimas capacidades tecnológicas híbridas de Toyota.

Los resultados de la prueba registrados son realmente sorprendentes. El primer ganador registró un consumo número 1:43, seguido de la segunda posición 1:42, y ocupó el tercer lugar con 1:38.

Esta cifra demuestra que la eficiencia de Yaris Cross Hybrid no es solo el reclamo de un fabricante, sino que puede probarse directamente en el campo. La tecnología híbrida que se transporta puede proporcionar una experiencia de manejo de combustible y amigable para el medio ambiente.

Toyota Yaris Club Indonesia Community

El presidente del Toyota Yaris Club Indonesia (Tyci), Joshua Sihombing, dijo que esta prueba económica fue una de las pruebas reales del espíritu de la comunidad para apoyar los vehículos de bajas emisiones. «Muchos de los miembros están interesados ​​en la tecnología híbrida debido a sus ventajas de eficiencia, y estos resultados lo demuestran», dijo, citado Viva Automotive De la declaración oficial, sábado 4 de octubre de 2025.

También enfatizó que esta actividad estaba en línea con el espíritu de más allá de cero eco de Toyota. «En el futuro, somos optimistas de que más miembros recurrirán a vehículos híbridos», agregó Joshua.

El entusiasmo de los participantes en este tiroteo económico mostró la cantidad de interés en los vehículos de ahorro de energía. Además, esta actividad también proporciona educación que se puede lograr la eficiencia sin reducir la comodidad de conducción.

La prueba de eficiencia se llevó a cabo junto con la celebración del cumpleaños número 19 de Tyci en el Beach Hotel Ocean, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. A la celebración asistieron alrededor de 150 miembros con 60 unidades yaris de varias generaciones.

Las actividades de conmemoración también incluyen servicio conjunto, plantación de 19 árboles, a la amistad comunitaria. Tyci ahora tiene 24 capítulos en Indonesia con más de 3.900 miembros, continúa haciendo campaña activamente por la conducción de seguridad a través de los 4s: inteligente, seguridad, social, social, social, comparten los principios de la carretera.