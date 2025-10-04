¡Romántico! Syifa Hadju propuso a El Rumi en el sitio de los sueños

Sábado 4 de octubre de 2025 – 22:20 Wib
VIVA – Hermosa actriz Syifa hadju está cubierto de felicidad. El jueves 2 de octubre de 2025, El rumi Oficialmente propuesto a Syifa Hadju en Suiza, un país conocido por su hermoso y romántico paisaje natural. El sueño de Syifa Hadju de ser propuesto en un lugar con el que siempre soñó finalmente se hizo realidad.
Leer también:
Syifa Hadju-El Rumi está presente en la Semana de la Moda de Nueva York, Netizens: Definitivamente Irwan Mussry Path
Esta feliz noticia fue compartida directamente por Syifa Hadju y El Rumi a través de cargas en sus cuentas de Instagram. En la foto cargada, Syifa se ve elegante con un vestido blanco, mientras que El Rumi se ve usando un traje negro. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.
Syifa reveló que su lugar fue propuesto por El Rumi era un lugar con el que siempre soñaba. Se conoce, El propuesta a Syifa con precisión en Laagenerbrunnen, Suiza. El lugar está ubicado en una hermosa montaña.
«En un lugar donde siempre soñé, le dije que sí al que siempre se sintió como en casa. ¿Bismillah ????
La carga se llenó inmediatamente de comentarios positivos y felicitaciones de amigos y fanáticos. No solo eso, El Rumi también escribió una respuesta romántica exitosa para hacer sonreír a muchas personas, «Bebe te amo tanto?
Syifa Hadju fue propuesto oficialmente por El Rumi en Suiza
Syifa Hadju fue propuesto oficialmente por El Rumi en Suiza el 2 de octubre de 2025. Este momento romántico hizo que el público entusiasmara e inundó las oraciones de otros artistas y fanáticos.
Viva.co.id
4 de octubre de 2025