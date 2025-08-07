KPK revela que DPO Emylia-Herwansyah está en un país vecino

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Revelaron dos fugitivos, a saber, Emylia dijo y Herwansyah fueron detectados en los países vecinos. Se sabe que ambos son una pareja casada y aún tienen que ver con Paul Tannos.

Leer también: KPK Set 2 miembros de la Cámara de Representantes del Banco de Corrupción de Corrupción Indonesia



«Emylia dijo que es un esposo y una esposa con Herwansyah, es cierto que, como se dice que hay información en los países vecinos», dijo el diputado interino para la actuación y la ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK, Jakarta, citado el jueves 7 de agosto de 2025.



Logotipo de la Oficina de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) en Yakarta. Foto : Entre fotos/Muhammad Adimaja

Leer también: El KPK comenzó a apresurarse nuevamente en mi mas, afirmar ser información sobre su existencia.



«Para Emylia dijo. Todavía relacionado con los Tanos, esperemos», continuó.

ASEP explicó que Emylia todavía estaba relacionada con extradición que se hace a Dpo Otro KPK, a saber, Paulus Tannos en Singapur. El proceso de extradición de Paulus Tannos está en curso.

Leer también: El KPK todavía tiene una deuda de 5 DPO, está mi masón masara hasta Paulus Tannos



«Pero más tarde, junto con lo que estamos tratando de extradición. Esta es la extradición entre Indonesia y Singapur, esto es recientemente, Paulus Tannos es el primero que probamos», dijo.

Anteriormente, la Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) reveló a cinco personas que estaban incluidas en la lista de búsqueda de People (DPO), y estaban siendo arrestados.

«Este es nuestro DPO que, de hecho, hasta ahora el KPK ha hecho esfuerzos, coordinando con otros agentes de la ley, para coordinar con otros países para poder arrestarlos», dijo el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, al dar información sobre los logros de la actuación de KPK durante el primer semestre de 2025, en la construcción, Jakarta, miércoles.

Fitroh emitió la declaración mostrando fotos de Paulus Tannos, Harun Masiku, Kirana Kotama, Emylia dijo, y Herwansyah.



Ilustración de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK)

Dijo además que los cinco DPO no habían sido capturados con éxito por el KPK, por lo que se convirtió en una deuda para la institución anti -años.

Por lo tanto, pidió oraciones a todas las personas indonesias para poder capturar los cinco DPO.

«Con suerte, gracias a las oraciones de todos los indonesios, el KPK puede completar de inmediato esta deuda», esperó.