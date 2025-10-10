Kalani Bagsby, la novia de Tyler Booker, responde a los trolls

Hacer la transición de la universidad a los profesionales siempre es difícil para los atletas profesionales, pero eso es aún más cierto en la NFL, donde a menudo se espera que los novatos tengan un impacto inmediato en sus nuevos equipos. Para vaqueros de dallas‘ liniero ofensivo Tyler BookerSu transición a la NFL se ha vuelto aún más difícil gracias al constante odio en línea que su novia, Kalani Bagsby, ha estado recibiendo en las redes sociales por parte de los fanáticos.

Bagsby ha acumulado un gran número de seguidores en las redes sociales recientemente, pero no todas las interacciones que ha tenido con personas en línea han sido positivas. De hecho, un gran segmento de personas la han estado acosando por su aparición en sus publicaciones. Al discutir la situación, Bagsby apuntó a sus enemigos y les hizo saber a todos que no irá a ninguna parte pronto.

Kalani Bagsby responde a los que odian en línea

Los Cowboys seleccionaron a Booker con la selección general número 12 en el Draft de la NFL de 2025 para que entrara y fuera una pieza clave de su línea ofensiva en el futuro a largo plazo. Si bien su carrera tuvo un buen comienzo, se perdió los últimos dos juegos de Dallas debido a un esguince de tobillo, y no parece que volverá al campo para la Semana 6.

Fuera del campo, Booker ha estado en una relación con Bagsby desde que se conocieron durante su primer año de universidad, ya que ambos asistían a Alabama. Si bien Booker se convirtió en un prospecto del calibre de la NFL en el campo con Crimson Tide, su relación con Bagsby también continuó creciendo fuera del campo.

Sin embargo, desde que fue reclutada para los profesionales, la mayor atención no siempre ha sido positiva para Bagsby, ya que la gente continúa siendo troleada por las personas en las redes sociales por su apariencia. Y, sin embargo, el odio no molesta a Bagsby, ya que dijo que va a sigue apoyando a booker y los Cowboys en las redes sociales, sin importar lo que la gente diga sobre ella.

“Sé cómo manejar [the hate] y no me importa exponerme si eso significa que sé que estoy ayudando a otra persona y sé que le estoy mostrando a otra persona: ‘Chica, tú puedes hacer esto’”, dijo Bagsby, según Tabitha Parent de “People.com”. «Eres perfecta, cómo te ves… Sé que soy esa representación y sé que está ayudando a otras chicas que se parecen a mí a tener confianza en sí mismas».

Los vaqueros esperan recuperar a Tyler Booker en un futuro próximo

Como si dar el salto a la NFL no fuera ya suficientemente difícil, Booker también ha tenido que preocuparse por Bagsby y asegurarse de que le vaya bien en medio de todas las críticas que ha recibido. La buena noticia es que no parece afectarla, lo que probablemente le haya quitado un peso de encima a Booker mientras continúa trabajando para generar un impacto en Dallas.

Después de sufrir su lesión de tobillo antes mencionada en la Semana 3, se reveló que se espera que Booker se pierda de cuatro a seis semanas recuperándose de esta dolencia. Si bien no ha sido colocado en la reserva de lesionados, no practicó ni el miércoles ni el jueves, lo que indica que es poco probable que juegue en la Semana 6. Los Cowboys se enfrentarán a los Carolina Panthers en la Semana 6 y buscarán obtener su segunda victoria consecutiva después de derrotar a los New York Jets el fin de semana pasado.