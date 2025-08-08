¡Prepararse! Reclutamiento abierto del gobierno provincial de Yakarta de 1,000 oficiales de Damkar del 12 al 14 de agosto

Yakarta, Viva – El gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta abrirá reclutamiento 1,000 bomberos (Damkar) durante tres días, del 12 al 14 de agosto de 2025.

«A partir del martes el próximo martes. Martes, miércoles, jueves, durante tres días. Hay 1,000 cuotas», dijo el gobernador de DKI Yakarta, Pramono anung A los periodistas en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, viernes 8 de agosto de 2025.

El personal de 1,000 Damkar luego se dividirá en el servicio en el área del oeste de Yakarta hasta 202 personas, Central Yakarta 187 personas, South Yakarta 211 personas, East Yakarta 219 y North Yakarta 181 personas.

En cuanto a la región de Thousand Island, Pramono dijo que todavía estaba coordinando con el regente de la isla Seribu.

«Para las mil islas mientras todavía se maneja y luego será coordinado por el regente de Mil Island», dijo.

Pramono explicó que el reclutamiento de miembros de Damkar se llevó a cabo en base al Reglamento del Ministro del Interior, número 16 de 2009 y también en la Regulación del Gobernador existente (PERGUB).

Explicó que los requisitos de reclutamiento de Damkar eran diferentes del Oficial de Manejo de Infraestructura Pública e Instalaciones (PPSU).

Los requisitos de reclutamiento de Damkar incluyen graduados de secundaria y tienen una altura de aproximadamente 165.

«Y habrá cooperación para las pruebas físicas, etc. entre la oficina de Damkar y el comandante militar. ¿Por qué debe hacerse eso? Porque de hecho nos preparamos para esta Damkar realmente personas que quieren trabajar bien», dijo.

Para las personas que desean registrarse, Pramono dijo que el registro se abrirá en línea en cada ciudad. También se aseguró de que el reclutamiento de Damkar se llevara a cabo de manera transparente y priorizada a los residentes que tienen una tarjeta de identificación de Yakarta. (Hormiga)