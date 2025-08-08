Mantener la relación en el matrimonio es muy difícil

VIVA – Noticias del divorcio de actrices y cantantes ACHA SEPTRIASA con Vicky KharismaConviértete en un tema candente de conversación pública. En medio de la noticia, la antigua declaración de Acha antes de que el divorcio volviera a llamar la atención.

Leer también: Declaración viral de Lawas Acha Septriasa, mencionada sobre la dificultad de mantener las relaciones en el matrimonio



Acha Septriasa reveló abiertamente que mantener relaciones en el matrimonio no es fácil, incluso muy difícil. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: Divorciado de Vicky Kharisma, Acha Septriasa no demandó a la propiedad de Gono-Gini



«Siento que muchas personas no entienden que mantener las relaciones en el matrimonio es muy difícil, por lo que, de hecho, por qué antes del matrimonio debe ser realmente disfrutamos de la juventud, disfrutando de lo que realmente es un establecimiento independiente solía sentirse completo para nosotros», dijo Acha citado de YouTube TS Media el viernes 8 de agosto de 2025.

Acha explicó que el matrimonio hace que alguien debe estar preparado para compartir todo con una pareja, incluido el tiempo y la privacidad personal.

Leer también: La noticia del divorcio se calentó, Acha Septriasa mostró cerca de Baim Wong



«Eso es porque cuando compartimos con otras personas en el matrimonio y siempre tendrá que compartir, no tenemos básicamente privacidad», dijo.

Según él, esto se sentirá cada vez más cuando una mujer ingrese al papel de la madre.

«Además, eres una mujer, serás madre. Básicamente compartirás tu cuerpo para tu esposo y tu hijo. Ya no tienes ninguna privacidad. Por lo tanto, parece que algunos de ustedes están perdiendo», agregó Acha.

ACHA también mencionó la importancia de la comunicación en las relaciones con el hogar. Sin una buena comunicación, puede surgir una sensación de soledad a pesar de vivir con una pareja.

«Entonces, si hay algo vacío así y no puede compartir con nuestros socios, no podemos comunicarnos bien, nos sentiremos solos», dijo.