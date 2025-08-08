Nagarjuna, ‘Siva’ de Ram Gopal Varma establece un relanzamiento teatral

Más de tres décadas después de su lanzamiento inicial, uno de los dramas de acción más influyentes del cine indio se está preparando para un regreso a los cines.

Estrella Nagarjón y cineasta Ram Gopal Varma han revelado planes para volver a lanzar su innovadora película de 1989 «Siva«En una presentación tecnológicamente mejorada que promete introducir el clásico de culto a una nueva generación de espectadores.

El drama criminal, que provocó las propias experiencias de los estudiantes de Varma en Vijayawada, Andhra Pradesh, entregó una representación apasionante de los estudiantes que son explotados por elementos antisociales. La película protagonizó a Nagarjuna junto a Amala y Raghuvaran, con música compuesta por el legendario Ilaiyaraaja.

La producción de Annapurna Studios, que redefinió el cine de acción indio de esa época con su intensidad bruta y secuencias realistas, llegará a los cines en su versión original en idioma telugu de telugu primero, con versiones hindi y tamil a seguir. El relanzamiento coincide con la celebración del 50 aniversario de Annapurna Studios, que marcó un momento de círculo completo para la productora que ayudó a lanzar la carrera como director de Varma.

«‘Siva’ fue la película que me dio un estado de héroe icónico, haciendo que mi personaje sea realmente inolvidable», dijo Nagarjuna. «El hecho de que siga siendo una de las películas más comentadas, incluso después de 36 años, motivó a mi hermano Venkat Akkineni y a mí a planificar su relanzamiento de la manera más grande posible. Sentimos que le debíamos a la audiencia que lo convirtió en un clásico de culto, y también a una nueva generación que solo puede haberlo visto en YouTube».

El relanzamiento representa una empresa técnica significativa, con la banda sonora mono original completamente reinventada utilizando tecnología AI avanzada para crear una experiencia Dolby Atmos. La película también ha sido restaurada en resolución 4K, prometiendo una claridad visual mejorada para el público contemporáneo.

«La confianza de Nagarjuna y los productores en mí es lo que ayudó a la película a alcanzar tan grandes alturas. Es increíble que incluso hoy en día, la gente recuerde todas las escenas y personajes. La decisión de Annapurna Studios de volver a liberarme realmente me ha emocionado. Aunque el sonido original fue muy apreciado, se decidió rehacerlo completamente de los estándares de hoy», dijo Varma, quien debutó con la película. «Al usar la tecnología AI avanzada, hemos convertido la mezcla mono original a Dolby Atmos. La gente podría haber visto ‘Siva’ antes, pero prometo que nadie lo ha experimentado como lo harán ahora, con su nuevo sonido».

El público vio por primera vez la versión restaurada cuando el teaser debute junto a la muy esperada «Coolie» de Rajinikanth, que coprotagoniza a Nagarjuna, el 14 de agosto, ofreciendo una vista previa de las imágenes mejoradas y el nuevo paisaje sonoro de Dolby Atmos.

La «Siva» original, producida por Akkineni Venkat y Yarlagadda Surendra, logró tanto la aclamación crítica como el éxito comercial, luego se rehizo en hindi en 1990 como «Shiva» con el mismo elenco repitiendo sus roles. La película obtuvo reconocimiento en el 13º Festival Internacional de Cine de la India, donde apareció en la sección principal de la Indian Panorama, y ganó tres premios Nandi, incluido el mejor director para Varma, la mejor primera película de un director y el mejor escritor de diálogo para Tanikella Bharani.