Prefiero arrebatar un iPhone a un teléfono móvil con Android

Jacarta – Confesión carterista arrogante, prefiere los atracos iPhone de caballos de fuerza Androide. Esto sucedió en Londres, Inglaterra.

Lea también: Prepárate, los precios de los móviles Xiaomi serán caros el próximo año



«No quiero Samsung», le dijo a Sam un carterista de teléfonos móviles. El carterista y un grupo de hombres detuvieron a Sam mientras caminaba por el sur de Londres en enero de 2025.

teléfono inteligenteLe robaron la cámara y el gorro. Según London Centric, el grupo de carteristas empezó a correr, pero la persona que se llevó el móvil de Sam se detuvo para devolvérselo. Sam se sorprendió.

Lea también: Esta solicitud de ofertas de empleo está dirigida a usuarios de iPhone



La historia de Sam no es única, ya que los usuarios de Android en la capital británica fueron tratados de manera similar después de que los carteristas se apoderaron de sus dispositivos.

Citando el sitio BGREl jueves 20 de noviembre de 2025, hay varios otros ejemplos de carteristas que dejaron caer teléfonos móviles Android robados después de darse cuenta de que no era un iPhone.

Lea también: ¿Habrá un iPhone Air 2? Este es el plan de Apple para la próxima generación de teléfonos delgados



Curiosamente, en la columna de comentarios de esta historia, una usuaria llamada Sarah dijo que su antiguo teléfono celular Google Pixel había sido robado dos veces y se había caído dos veces.

London Centric explicó que el mercado de teléfonos móviles en el Reino Unido está dividido casi por igual entre iPhone y Android. Estadísticamente, los casos de robo teléfono inteligente Se espera que el azar tenga un impacto similar en los usuarios de iPhone y Android.

El número de teléfonos móviles robados se dividirá en partes iguales entre las dos plataformas competidoras. Este no es el caso en Londres, ya que los ladrones prefieren los iPhone a los Android.

El mes pasado, por ejemplo, la BBC informó que un iPhone robado rastreado dio lugar a una investigación que descubrió una gran red de contrabando de teléfonos inteligentes que las autoridades creen es responsable de la exportación del 40 por ciento de los teléfonos celulares robados en Londres, o alrededor de 40.000 dispositivos enviados a China cada año.

En julio pasado, The Guardian informó que dos quintas partes de los robos de teléfonos móviles en Europa ocurrieron en el Reino Unido, con Londres como centro.

Los datos de la policía metropolitana de Londres muestran que el año pasado se robaron alrededor de 80.000 teléfonos inteligentes en la capital, siendo los iPhone un objetivo más frecuente.

Por qué los ladrones prefieren apuntar a iPhones que a Androids

Hackear un iPhone no es tan fácil como hackear un Android. Apple y Google han mejorado la protección antirrobo para iOS y Android.