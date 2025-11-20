Los ahorros de oro de BRI Ultra Micro Holding aumentan un 66,9% a 13,7 toneladas, las inversiones de las personas brillan cada vez más

Jacarta – Compromiso de PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI con PT Casa de empeños y PNM, miembros del Holding Ultra Micro (UMi), en la ampliación del acceso a la financiación y la inversión para los niveles más bajos de la sociedad han vuelto a producir resultados positivos.

Hasta finales de septiembre de 2025, servicio Plata en lingotes en este caso ahorro Que no es Las casas de empeño integrantes de BRI Ultra Micro Holding registraron 13,7 toneladas, creciendo un 66,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento también estuvo acompañado por un aumento en el número de clientes activos que alcanzó los 3,8 millones de personas, lo que confirma el interés público cada vez más fuerte en instrumentos de inversión seguros y asequibles.

Así lo transmitió el director principal de BRI, Hery Gunardi, en Conferencia de prensa Desempeño financiero de BRI Tercer trimestre de 2025 en la oficina central de BRI, Yakarta, jueves (30/10). «Servicio plata en lingotes y aplicaciones digitales trinchar «De Pegadaian también ayuda a fortalecer la posición del Grupo BRI en el ecosistema del oro nacional», dijo Hery.

Este crecimiento significativo en Gold Savings muestra la creciente conciencia pública sobre la importancia de una inversión que sea segura, inclusiva y de fácil acceso.

Como parte de su estrategia de diversificación de servicios, BRI Group continuará expandiendo el crecimiento en el ecosistema del oro nacional o lo que generalmente se llama Servicios de lingotes. «Este servicio está diseñado para satisfacer las necesidades de los clientes minoristas y corporativos, incluido el financiamiento de capital de trabajo basado en oro, productos de ahorro y depósito de oro, comercio de oro y servicios de custodia de oro. Esta iniciativa refleja el compromiso del Grupo BRI de brindar soluciones financieras innovadoras y sostenibles», dijo Hery Gunardi.

Trazado por aplicación pegadiana.

Para hacer realidad su compromiso con la transformación digital, PT Pegadaian junto con BRI han implementado 2 iniciativas, a saber, el lanzamiento de Tring! aplicación, una súper aplicación que proporciona de forma integrada servicios de oro basados ​​en digitales. Esta aplicación presenta ahorros de oro, empeño de oro, cuotas de oro, impresión de oro, así como varios otros servicios financieros como pagos de facturas y recarga de billetera electrónicaProporcionar comodidad y confort a los clientes al acceder a los productos y servicios de Pegadaian.

⁠En segundo lugar, integrar los servicios de oro pegadiano en la aplicación BRImo, incluidos productos de ahorro de oro, cuotas de oro, impresión de oro y transferencias de oro. «No sólo atendemos desde el lado de las microfinanzas, sino que queremos crecer en el ecosistema del oro nacional», dijo Hery.