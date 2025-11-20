La rupia se debilita después de que BI mantuviera la tasa de interés de referencia en 4,75 por ciento

Jacarta – tipo de cambio rupia Se prevé que el dólar estadounidense (EE.UU.) continúe fluctuando, pero está cerrado. debilitado en el comercio actual.

Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.732 IDR el miércoles 19 de noviembre de 2025. La posición de la rupia se fortaleció 28 puntos con respecto al tipo de cambio anterior de 16.760 IDR en las operaciones del martes 18 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, las operaciones en el mercado al contado el jueves 20 de noviembre de 2025 hasta las 09.02 WIB, la rupia se realizó a IDR 16.745 por dólar AS. Esa posición se debilitó 37 puntos o 0,22 por ciento desde la posición anterior al nivel de 16.708 IDR por dólar estadounidense.

En línea con las expectativas del mercado, Bank Indonesia (BI) mantuvo tasa de interés alias de referencia BI-Rate al 4,75 por ciento. Aparte de eso, BI también fijó la tasa de interés de la Facilidad de Depósito en el 3,75 por ciento y la tasa de interés de la Facilidad de Préstamo en el 5,50 por ciento.

Esta decisión es consistente con las previsiones de inflación para 2025 y 2026, que se mantendrán bajas dentro del objetivo del 2,5 ± 1 por ciento. Este es un esfuerzo por mantener la estabilidad del tipo de cambio de la rupia en línea con los fundamentos, en medio de una incertidumbre global aún alta y una sinergia para ayudar a fortalecer el crecimiento económico.

En el futuro, BI continuará monitoreando la efectividad de la transmisión de la política monetaria laxa que se ha adoptado, las perspectivas de crecimiento económico e inflación, así como la estabilidad del tipo de cambio de la rupia al utilizar el espacio para reducir la tasa de interés de BI.

A lo largo de 2025, BI ha recortado los tipos de interés cinco veces, 25 pb cada una, en enero, mayo, julio, agosto y septiembre. El recorte total alcanzó los 125 pb, desde el 6,00 por ciento a finales de 2024 al 4,75 por ciento actual.

«La moneda rupia fluctuó pero cerró a la baja en el rango de 16.700 IDR – 16.750 IDR», dijo.



La rupia se debilitó frente al dólar estadounidense. Foto : ENTRE FOTOS/Indrianto Eko Suwarso/YU/aa

Para su información, los funcionarios de la Reserva Federal, también conocida como la Reserva Federal, han manifestado recientemente cautela con respecto a nuevas reducciones en las tasas de interés. La inflación sigue siendo alta y el crecimiento económico sigue siendo resistente, por lo que los mercados están descontando sólo una probabilidad moderada de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en diciembre.

Sumándose a la incertidumbre del mercado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había decidido su opción preferida para el próximo presidente de la Reserva Federal y que podría anunciarla pronto. Aunque el mandato del actual presidente, Jerome Powell, no termina hasta mayo de 2026, las especulaciones sobre un nuevo candidato han inquietado a los inversores preocupados por la independencia del banco central.