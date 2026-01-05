Predicciones sobre el mejor diseño de vestuario de los Oscar 2026

Variedad Circuito de premios La sección es el hogar de todas las noticias sobre premios y contenido relacionado durante todo el año, que incluye lo siguiente: las predicciones oficiales para los próximos Oscar, premios emmyCeremonias de premios Grammy y Tony, comisariadas por Variedad Clayton Davis, editor jefe de premios. Las páginas de predicción reflejan la clasificación actual de la carrera y no reflejan preferencias personales de ningún contendiente individual. Como sugieren otras encuestas formales (e informales), las competencias son fluidas y están sujetas a cambios según los rumores y los eventos. Las predicciones se actualizan todos los jueves.

FRANKENSTEIN. Mia Goth como Elizabeth en Frankenstein. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025. Ken Woroner/Netflix

Comentario al mejor diseño de vestuario de los Oscar (actualizado el 5 de enero de 2026): La carrera por el mejor diseño de vestuario está comenzando a cristalizar, con un pequeño grupo de películas emergiendo como claras favoritas entre la rama de diseñadores de vestuario de la Academia.

Por el momento, la ganadora del Critics Choice “Frankenstein” (Kate Hawley), “Sinners” (la dos veces ganadora Ruth E. Carter) y “Wicked: For Good” (el ganador del año pasado Paul Tazewell) parecen las apuestas más seguras, unidas por “Hamnet” (Malgosia Turzanska, que también tiene “Train Dreams”), que continúa escalando en las listas a medida que se fortalece su perfil general. Cada uno ofrece un atractivo distinto pero amigable para las sucursales. Algunos provienen de reimaginaciones góticas y construcciones de mundos míticos, mientras que otros han representado meticulosamente detalles de época, que es el tipo de trabajo que los diseñadores de vestuario históricamente han respaldado.

Dado que la lista larga del BAFTA se dará a conocer el 9 de enero (que incluirá 10 títulos), se supone que al menos cuatro de esos títulos se mantendrán firmes. Eso probablemente deja sólo uno o dos espacios de nominación en juego, lo que genera un dilema familiar en la temporada de premios: legado versus sensibilidad global. Una leyenda como Colleen Atwood sigue estando presente, particularmente con dos contendientes de alto perfil en “One Battle After Another” y “Kiss of the Spider Woman”, cualquiera de las cuales podría beneficiarse del reconocimiento de su nombre y la buena voluntad a lo largo de su carrera. En el frente internacional, “Downton Abbey: The Grand Finale”, con vestuario de Anna Mary Scott Robbins, representa el tipo de artesanía refinada y auténtica de la época que los votantes del BAFTA suelen abrazar, mientras que el trabajo de Consolata Boyle en el drama de época “Blue Moon” podría atraer a los votantes de la Academia que buscan honrar la elegancia clásica ejecutada al más alto nivel.

En otras noticias, la 28ª edición de los Premios del Gremio de Diseñadores de Vestuario añadió otro dato a la conversación. Títulos como “Una batalla tras otra”, “Armas”, “Avatar: Fuego y ceniza” y “Bugonia” obtuvieron nominaciones. Sin embargo, notablemente ausente estuvo “El testamento de Ann Lee”, un recordatorio de que el reconocimiento del CDG, aunque influyente, no es un requisito previo para el éxito del Oscar. La Academia tiene un largo historial de señalar una película que no logró registrarse en el gremio o no se vio a tiempo.

NOTA: Todos los títulos, fechas de lanzamiento, estudios y artesanos listados y acreditados están sujetos a cambios y, en última instancia, los determina la Academia.