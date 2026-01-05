El ex OL de los Baltimore Ravens, Ben Cleveland, firma con los Chargers

Si bien la temporada terminó para el Cuervos de Baltimore en una desgarradora derrota en la Semana 18 ante el Acereros de PittsburghUn Raven recién liberado obtendrá un nuevo contrato de arrendamiento para la temporada con un equipo de playoffs.

«El Cargadores han firmado G Ben Cleveland «Para el equipo de práctica, una cara familiar para el GM Joe Hortiz y el OC Greg Roman», Ian Rapoport de la red NFL escribió en su cuenta X el lunes 5 de enero.

Hortiz trabajó para los Ravens de 1998 a 2023 hasta que fue contratado por los Chargers como gerente general en 2024. Roman fue asistente ofensivo de los Ravens de 2017 a 2023. El entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh, también es el hermano menor del entrenador en jefe de los Ravens, John Harbaugh.

Cleveland, de 6 pies 6 pulgadas y 355 libras, era liberado por los Ravens el 1 de enero luego de una suspensión por violar la política de abuso de sustancias de la NFL.

“Los Ravens renunciaron al liniero ofensivo Ben Clevelandquien recientemente regresó de una suspensión de tres juegos por violar la política de abuso de sustancias de la NFL”, Jamison Hensley de ESPN escribió en X el jueves 1 de enero.

Cleveland, 6 pies 6 pulgadas y 355 libras, fue suspendido el 8 de diciembre y había jugado 10 partidos sin ser titular esta temporada.

Los Ravens terminaron la temporada 8-9 después de perder 26-24 ante los Steelers en la Semana 18 en un juego en el que el ganador se lo lleva todo por el último puesto en los playoffs de la AFC.

Cleveland ha jugado en 64 juegos de su carrera con 7 aperturas desde entonces, pero nunca se convirtió en titular a tiempo completo después de que los Ravens lo seleccionaron en la tercera ronda (No. 94 en general) de la selección de 2021. NFL borrador.

Los Chargers juegan el Patriotas de Nueva Inglaterra en la Ronda de Comodines de la AFC el domingo 11 de enero.

La suspensión de Cleveland siguió al arresto fuera de temporada

La decisión de la NFL de suspender a Cleveland no es su primer revés en 2025.

Fue arrestado bajo sospecha de DUI en el condado de Baldwin (Georgia) el 12 de febrero.

De NFL.com: «El informe indica que el oficial que lo arrestó notó el olor a alcohol proveniente del vehículo y que los ojos de Cleveland parecían brillantes. Después de realizar una prueba de sobriedad en el campo y registrar un contenido de alcohol en la sangre de .178, más del doble del límite legal, en un alcoholímetro, Cleveland fue llevado a una cárcel cercana. Le dieron dos citaciones, una por DUI-alcohol y otra por no mantener el carril, y luego lo liberaron después de recibir una fianza».

Según Giana Han de The Baltimore BannerLa suspensión de Cleveland fue un resultado directo del arresto por DUI después de que negoció un acuerdo de declaración de culpabilidad el 14 de noviembre que lo sentenció a 12 meses de libertad condicional.

«La NFL ha suspendido al liniero ofensivo de los Ravens, Ben Cleveland, tres juegos sin paga después de que fue arrestado en la temporada baja por conducir bajo los efectos del alcohol», escribió Han el 8 de diciembre.

La suspensión le costó a Cleveland aproximadamente $207,000 del salario de $1,173 millones que estaba programado para ganar esta temporada.

Los Chargers perdieron a 2 mejores linieros ofensivos por lesiones

Lo más increíble de que los Chargers lleguen a los playoffs es probablemente que lo han hecho con posiblemente sus dos mejores jugadores ofensivos después del mariscal de campo Justin Herbert.

Tackle ofensivo izquierdo de Pro Bowl y selección general número 5 de 2024 joe altConsiderado uno de los mejores linieros ofensivos jóvenes de la NFL, se perdió 11 juegos esta temporada y sufrió una lesión en el tobillo que puso fin a su temporada en la Semana 10.

Tackle ofensivo derecho All-Pro de la NFL y dos veces Pro Bowl Rashawn Slater firmó una extensión de contrato por 4 años y $114 millones el 27 de julio y sufrió una lesión en el tendón rotuliano que puso fin a su temporada el 7 de agosto.