Marketecture Media recauda 1 millón de dólares en financiación inicial de ejecutivos de Ad-Biz

Medios de comunicaciónuna firma de podcasting, contenido, comunidad y eventos de empresa a empresa que cubre publicidad y marketing, anunció una financiación de 1 millón de dólares de los principales ejecutivos de la industria.

Los inversores existentes y nuevos en Marketecture son David Rosenblatt, Rob Norman, Phil Fresen, David Hertog, Scott Messer, Jim Payne de Breakpoint Capital, Aperiam Ventures y Momentum.

Marketecture, con sede en Nueva York, dijo que la financiación se utilizará para crecimiento orgánico y posibles adquisiciones. Fundada en 2022, la compañía dijo que el año pasado marcó su transición “de una operación de podcasting de nicho a una potencia B2B multifacética”. En 2025, Marketecture completó seis transacciones de fusiones y adquisiciones de contenido y sitios comunitarios, incluido el archivo de anuncios de televisión de Adland.tv y la comunidad de ejecutivos de marcas y agencias de Serial Marketers. La compañía también organizó dos conferencias Marketecture Live con entradas agotadas.

La línea de podcasts de la compañía incluye «The Marketecture Podcast» y «AdTechGod», y sus boletines incluyen «The Refresh», «Monopoly Report» y «Marketecture».

En 2026, la compañía planea organizar la tercera edición de su conferencia insignia, Marketecture Live III, del 10 al 11 de marzo en la ciudad de Nueva York. El evento, que se espera atraiga a 1.000 profesionales de la industria, se produce en asociación con Adweek y TVREV; más información está disponible en mercadoecturemedia.com.

«Marketecture se construyó sobre la premisa de que los verdaderos expertos están en la mejor posición para explicar nuevos conceptos, nuevas empresas y nuevas formas de hacer negocios», dijo Jeremy Bloom, cofundador y director ejecutivo de Marketecture, en un comunicado. «Comenzamos haciendo esto en podcasts y desde entonces nos hemos expandido a boletines, series de videos, comunidades digitales y eventos en vivo. Es una combinación poco común de contenido de alta calidad, experiencia en la industria y conexión humana que es de claro valor para las comunidades de marketing y tecnología».

El cofundador de la compañía, Ari Paparo, quien es el presentador de «The Marketecture Podcast», agregó: «En lugar de defender las formas heredadas, Marketecture se está inclinando hacia los cambios, cubriendo en profundidad cuestiones apremiantes de la industria a través de su comunidad AI Marketers Guild, su grupo de expertos en políticas y su boletín ‘The Monopoly Report’, y el lector de noticias impulsado por AI Maddb.ai. Estamos en el negocio de educar a la industria y hablar con personas que están activamente mejorando el mundo de la publicidad».