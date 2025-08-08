El mariscal de campo de los Raiders vuelve a los cabezas con rendimiento de pretemporada

El héroe de la noche para el Las Vegas Raiders en su empate de pretemporada 23-23 con el Seattle Seahawks sin duda fue mariscal de campo Cam Miller.

Miller, de 24 años, es un novato y el enfrentamiento de Seattle el jueves 7 de agosto de 2025 fue su primer NFL acción del juego. Miller jugó el último cuarto para los Raiders y completó 6 de 7 pases para 76 yardas y 1 touchdown.

Que incluyó un lanzamiento de touchdown de 41 yardas para Shedrick Jackson Eso hizo cada carrete destacado el jueves por la noche.

Más importante aún, puso a los Raiders en una posición para ganar el juego. Cuando Miller ingresó al juego, los Raiders perdieron 23-13.

Miller ayudó a Las Vegas a anotar 10 puntos sin respuesta e incluso lideró un viaje de cinco jugadas y 31 yardas en 20 segundos para poner a los Raiders en posición para alcanzar el gol de campo ganador del juego.

Daniel CarlsonEl intento de 55 yardas fue bloqueado, pero la historia más grande era que estaban en posición de ganar en primer lugar, y que Miller los llevó allí.

En un juego posterior conferencia de prensaMiller dijo que toda la experiencia fue menos estresante de lo que esperaba.

«Sentí que los entrenadores hicieron un gran trabajo al ponerme en el momento adecuado del juego con muchachos con los que me siento cómodo jugando», dijo Miller. «Todo se sentía mucho mejor de lo que esperaba».

Miller tuvo la actuación de QB más impresionante

En su corto cameo para los Raiders, Cam Miller realizó el mejor desempeño de cualquier quarterback a Grace Lumen Field el jueves 7 de agosto de 2025.

Sus oponentes de Seattle fueron Lock Drew y Jalen Milroe. Lock completó 12 de 22 pases para 147 yardas, 1 touchdown y 1 intercepción. Milroe fue 6 de 10 para 61 yardas.

En el lado de Las Vegas, Aidan O’Connell Jugó la mayor parte del juego y completó 18 de 30 pases para 205 yardas, 1 touchdown y 2 intercepciones. Geno Smith hizo una breve aparición para Las Vegas y completó 1 de 3 pases para 15 yardas.

Después del juego, algunos fanáticos de Las Vegas incluso pidieron que Miller fuera el nuevo respaldo de Smith sobre O’Connell.

Esos fanáticos deben tener en cuenta que en primer lugar, es solo una cuarta parte de un juego. Y en segundo lugar, Miller jugó contra los peores defensores que O’Connell. Así es como funciona el fútbol de pretemporada: los titulares generalmente comienzan el juego y los entrenadores se abren camino por la tabla de profundidad a medida que avanza el juego.

Pero, sigue siendo un gran comienzo para lo que es una carrera prometedora para Miller.

Otros destacados de los Raiders

Jamal Adams También tuve un gran juego para el plata y el negro contra su antiguo equipo, registrando 3 tacleadas y trayendo mucha energía.

La aturdida la captura de touchdown de Shedrick Jackson fue parte de un día en el que lideró a los Raiders recibiendo cuerpo con 4 atrapadas para 76 yardas. La sobrina nieta de la leyenda de los Raiders, Bo Jackson, ciertamente hizo su caso en la lista de 2025.

Esquinero Isah Polik Polik arrastrado en una intercepción para los Raiders en uno de los aspectos más destacados de la noche. Se proyecta que Pola-Mao comience para los Raiders a la seguridad gratuita, por lo que verlo ser perjudicial en el juego aéreo es una buena señal.

De corredor Dylan Arbor También atrapó un pase de TD de Aidan O’Connell y DT Treven ma’ae registró el único saco para la defensa de los Raiders.

Pero, ¿quién era tu jugador favorito para ver en el juego de pretemporada, fanáticos de los Raiders? ¿Estabas impresionado con el rendimiento de Cam Miller?