Mike Vrabel de los Patriots hace que Christian González se admitiera lesiones

Suena como Christian González hizo un intento sincero de volver al campo para el Patriotas de Nueva Inglaterra En la semana 3, pero en última instancia, el entrenador en jefe Mike Vrabel decidió en contra.

González aún no ha jugado en un juego, y acaba de regresar para practicar durante la Semana 3 en su recuperación de una lesión en los isquiotibiales sufridas en julio. Vrabel confirmó que practicará nuevamente esta semana, pero el entrenador en jefe también admitió que era su llamado a Espera González La semana pasada contra Pittsburgh.

«Una vez más, tomé una decisión, tomé una decisión, al final de la semana que necesitaba un poco más de tiempo», Vrabel dijo a los periodistas durante Su conferencia semanal de prensa a mitad de semana. «Eso es lo que sucede cuando comienzas este regreso a jugar, practicas, trabajas duro y ves cómo respondes. Toma una decisión si ese jugador está listo para un juego de fútbol, ​​y sentimos que probablemente necesite un poco más de tiempo».

Vrabel hace una llamada sobre la lesión de González

Tomar la ruta cautelosa tiene sentido, especialmente con una lesión en los tejidos blandos como un isquiotibial. González no había practicado en casi dos meses, y probablemente no sea prudente esperar que una o dos sesiones sean suficientes para que él regrese a una acción de juego de temporada regular a toda velocidad. Eso es aún más cierto con una lesión como esta en la que corres el riesgo de reactivarlo.

Los Patriots ciertamente podrían usarlo esta semana y avanzar. Defensa del pase de Nueva Inglaterra ha sido inconsistente En el mejor de los casos, con la séptima calificación del pasador de la NFL en contra. El Panteras de Carolinaquienes vienen al estadio Gillette en la semana 4, no presentan un ataque aéreo explosivo, pero el novato. Tetairoa McMillan Parece una estrella en la creación, acumulando 27 objetivos durante tres semanas, un tramo que ya incluye una actuación de 100 yardas.

¿Frustración montada con la ausencia de González?

Una cosa que vale la pena monitorear en el futuro es cómo los Patriots y González manejan la situación, especialmente cuando surge un nuevo contrato. Albert Breer de Sports Illustrated reveló en NBC Sports Boston que tal vez haya cierta frustración de los involucrados sobre cómo se ha desarrollado la situación.

«No hubo un revés, lo que creo que casi lo empeora … Si se pierde este juego, ahora estamos a las cuatro semanas, lo que significa que no solo está detrás de donde pensaron que estaría en julio, está detrás de dónde pensaron que estaría en septiembre. Entonces, hay algunas partes móviles aquí. No creo que haya muchas malas voluntad, pero sí creo que hay alguna frustración.

«… Creo que hay una pieza natural en esto que viene en la NFL cuando un jugador está al borde de ser muy, muy rico. Surgen preguntas naturales: ¿estás teniendo cuidado?

González mismo empujó el narraciones que no quiere jugar o lo está tomando deliberadamente con calma, tal vez con un ojo en ese próximo contrato.

Volver en el redil tan pronto como la semana 4 y permanecer en la alineación, especialmente en medio de las crecientes preguntas de lesiones, podría contribuir en gran medida a conseguirle ese próximo gran contrato. Y ciertamente también ayudaría a los Patriots.