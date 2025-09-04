PRABOWO RIDE COCHES, autos LCGC a la industria de la motos





Yakarta, Viva -El mundo automotriz vuelve a animarse con noticias interesantes sobre Viva Automotive el lunes 2 de septiembre de 2025. De acciones controvertidas móvil Luxury al lanzamiento de las últimas motocicletas y SUV de electricidad, aquí hay una lista de los artículos más populares que debe leer.

1. El auto genial que recoge al presidente Prabowo en China

Presidente Prabowo Subianto Recogido con Hongqi L5, una limusina VVIP potenciada de 6,000 cc V12, durante una visita de estado a Beijing. El automóvil para RP10-11 mil millones está equipado con una capa de acero anti-selery y un interior premium para la máxima comodidad. Leer más.

LCGC una vez dominó el mercado automotriz indonesio con una venta máxima de 234 mil unidades en 2017, pero ahora enfrenta desafíos de precios que están cerca de SUV compactos. Aunque se había desplomado durante los pandemi, este segmento aún contribuyó con el 21 por ciento de las ventas de automóviles en 2024. Leer más.

La industria de las motocicletas indonesias registró ventas nacionales de 6.33 millones de unidades en 2024, con exportaciones que aumentaron a 572 mil unidades. Pandemi Covid-19 había hecho que las ventas se desplomen a 3.66 millones de unidades en 2020, pero el mercado continuó recuperándose. Leer más.

