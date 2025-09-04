JCI se proyecta nuevamente al nivel de 8,000, mira a 5 recomendaciones

Jueves 4 de septiembre de 2025 – 08:18 Wib
Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Proyectado fortificado Para probar el próximo área de resistencia en el jueves, el 4 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, el JCI disparó 1.08 por ciento a 7,885.86.
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que actualmente la JCI ha penetrado por encima del nivel de resistencia 7,874 el miércoles 3 de septiembre de 2025. Esta posición indica cambios en las tendencias, así como el inicio de Wave (V) con proyecciones a 8,102 como el objetivo más cercano.
«Aunque existe la posibilidad de una corrección menor en el futuro cercano, siempre y cuando el JCI no caiga por debajo de 7,637, este escenario todavía tiene una gran oportunidad», explicó Ivan en su investigación citada el jueves 4 de septiembre de 2025.
Ivan estableció el punto de apoyo JCI en 7,699, 7,534 y 7,383. Mientras que la resistencia apunta en el área de 8.025, 8,102 y 8,182.
Además, Ivan ha elegido una serie de acciones «atractivas» que son apropiadas para que los inversores observen durante toda la sesión comercial. Aquí hay cinco posibles acciones cómo:
PT Astra International TBK (ASII)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 5,300-5,400
- Precio objetivo: 5,600
PT Barito Pacific TBK (BRPT)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 2,600
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK (excl)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 2,530-2,640
- Precio objetivo: 2,900
Pt geto gojek tokopedia tbk (goto)
- Recomendaciones: compra especulativa
- Área de compra: 53-55
- Precio objetivo: 65
PT MEDCO ENERGI TBK internacional (MEDC)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 1.020-1,090
- Precio objetivo: 1.200
