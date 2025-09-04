JCI se proyecta nuevamente al nivel de 8,000, mira a 5 recomendaciones


Jueves 4 de septiembre de 2025 – 08:18 Wib

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Proyectado fortificado Para probar el próximo área de resistencia en el jueves, el 4 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, el JCI disparó 1.08 por ciento a 7,885.86.

¡Ihsg dispara de nuevo! Eche un vistazo a una serie de sentimientos positivos que son la fuerza impulsora

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que actualmente la JCI ha penetrado por encima del nivel de resistencia 7,874 el miércoles 3 de septiembre de 2025. Esta posición indica cambios en las tendencias, así como el inicio de Wave (V) con proyecciones a 8,102 como el objetivo más cercano.

«Aunque existe la posibilidad de una corrección menor en el futuro cercano, siempre y cuando el JCI no caiga por debajo de 7,637, este escenario todavía tiene una gran oportunidad», explicó Ivan en su investigación citada el jueves 4 de septiembre de 2025.

IHSG se cerró a 7.885, considere 3 acciones de diez centavos exitosas

Ihsg

Ihsg

Foto :

  • Entre fotos/Sigid Kurniawan

Ivan estableció el punto de apoyo JCI en 7,699, 7,534 y 7,383. Mientras que la resistencia apunta en el área de 8.025, 8,102 y 8,182.

Sesión IHSG Disparé 0.82 por ciento, mira a 3 acciones en Brilliant

Además, Ivan ha elegido una serie de acciones «atractivas» que son apropiadas para que los inversores observen durante toda la sesión comercial. Aquí hay cinco posibles acciones cómo:

PT Astra International TBK (ASII)

  • Recomendaciones: Compra de negociación
  • Área de compra: 5,300-5,400
  • Precio objetivo: 5,600

PT Barito Pacific TBK (BRPT)

  • Recomendaciones: Hold
  • Precio objetivo: 2,600

PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK (excl)

  • Recomendaciones: Compre sobre debilidad
  • Área de compra: 2,530-2,640
  • Precio objetivo: 2,900

Pt geto gojek tokopedia tbk (goto)

  • Recomendaciones: compra especulativa
  • Área de compra: 53-55
  • Precio objetivo: 65

PT MEDCO ENERGI TBK internacional (MEDC)

  • Recomendaciones: Compre sobre debilidad
  • Área de compra: 1.020-1,090
  • Precio objetivo: 1.200

