JCI se proyecta nuevamente al nivel de 8,000, mira a 5 recomendaciones

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Proyectado fortificado Para probar el próximo área de resistencia en el jueves, el 4 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, el JCI disparó 1.08 por ciento a 7,885.86.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que actualmente la JCI ha penetrado por encima del nivel de resistencia 7,874 el miércoles 3 de septiembre de 2025. Esta posición indica cambios en las tendencias, así como el inicio de Wave (V) con proyecciones a 8,102 como el objetivo más cercano.

«Aunque existe la posibilidad de una corrección menor en el futuro cercano, siempre y cuando el JCI no caiga por debajo de 7,637, este escenario todavía tiene una gran oportunidad», explicó Ivan en su investigación citada el jueves 4 de septiembre de 2025.

Ihsg Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Ivan estableció el punto de apoyo JCI en 7,699, 7,534 y 7,383. Mientras que la resistencia apunta en el área de 8.025, 8,102 y 8,182.

Además, Ivan ha elegido una serie de acciones «atractivas» que son apropiadas para que los inversores observen durante toda la sesión comercial. Aquí hay cinco posibles acciones cómo:

PT Astra International TBK (ASII)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 5,300-5,400

Precio objetivo: 5,600

PT Barito Pacific TBK (BRPT)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 2,600

PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK (excl)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,530-2,640

Precio objetivo: 2,900

Pt geto gojek tokopedia tbk (goto)

Recomendaciones: compra especulativa

Área de compra: 53-55

Precio objetivo: 65

PT MEDCO ENERGI TBK internacional (MEDC)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.020-1,090

Precio objetivo: 1.200