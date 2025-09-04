Esta es la razón por la que el vicepresidente Gibran es demandado por compensación de RP125 billones

Yakarta, Viva – Vicepresidente (Wapres) RI Gibran rakabuming raka demandado Funcionarios civiles del Tribunal Central de Distrito de Yakarta (PN Jakpus) por un civil llamado Subhan.

Leer también: El vicepresidente Gibran fue demandado por funcionarios públicos del Tribunal de Distrito del Centro de Yakarta.



La demanda se registró en el caso número 583/PDT.G/2025/PN JKT.PST y la primera sesión programada para el lunes 8 de septiembre de 2025.

En su demanda, Subhan cuestionó los requisitos de nominación de Gibran como vicepresidente en las elecciones de 2024. Subhan a través de su petito y luego exigió compensación en fantástica cantidad.

Leer también: Fue revelado, el conductor de OJOL se reunió con el vicepresidente en el palacio registrado como conductor desde 2015



«Castigar a los acusados ​​en una capacidad de respuesta conjunta para pagar pérdidas materiales e inmateriales al demandante y a todos los ciudadanos indonesios que ascienden a Rp 125,000,010,000,000 (ciento veinticinco billones de diez millones de rupias), y depositados en el Tesoro del Estado», dijo Petitum de la demanda de Subhan, citó el jueves 4 de septiembre, 2025.

Además de Gibran, Subhan también demandó a la Comisión General Electoral (KPU).

Leer también: El padre del estudiante que murió durante la manifestación en el DPR me dijo que su hijo quería ser un TNI



Subhan le pidió al panel de jueces que declarara Gibran y la KPU había cometido un acto ilegal. También exigió que Gibran fuera declarado inválido como vicepresidente del período 2024-2029.

La demanda dijo que Subhan fue publicado porque destacó la historia escolar de Gibran. Según él, Gibran no cumplió con los requisitos para avanzar como vicepresidente.

«El requisito de convertirse en vicepresidente no se cumple. Gibran nunca ha sido un equivalente en la escuela secundaria que se mantiene en base a la ley indonesia», dijo Subhan.

Tanto Gibran como KPU, ambos supuestamente cometieron actos contra la ley (PMH).

«PMH civil junto con la KPU», agregó Subhan.

El siguiente es el contenido del petito:

1. Otorgue la demanda del demandante por todo.

2. Declarado el acusado I y el acusado II juntos para haber cometido actos contra la ley con todas sus consecuencias.

3. Declarado Demandado que no era víctima del vicepresidente de la República de Indonesia para el período 2024 – 2029.

4. Castigando a los acusados ​​en una caminata conjunta para pagar materiales e pérdidas inmateriales al demandante y a todos los ciudadanos indonesios que ascienden a Rp 125,000,010,000,000 (ciento veinticinco billones de diez millones de rupias), y depositados al tesoro estatal.

5. Dijo que esta decisión podría implementarse primero (Uitvoerbaar Bij Voorraad), a pesar de una apelación, la casación de los acusados.

6. castigando a los acusados ​​en una capacidad de respuesta conjunta para pagar dinero forzado (dwangsom) de RP. 100,000,000 (cien millones de rupias) todos los días por su retraso en la implementación de esta decisión judicial.

7.