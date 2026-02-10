Prabowo recuerda a los líderes del TNI que entreguen premios a los soldados

Jacarta – Jefe de Gabinete TNI El general del ejército (KSAD) del TNI Maruli Simanjuntak explicó uno de los contenidos del discurso del presidente Prabowo Subianto en el Encuentro de Liderazgo del TNI (Rapim)policia nacional El año 2026 se trata de dar otorgar (recompensas) para soldados que tienen logros y servicios meritorios.

«(Con respecto al) bienestar, tal vez una de las cosas que se pueden decir es dar recompensas. Lihat juga thdfg3. Sí, si por ejemplo hay un logro, alguien trabajó en una zona de desastre, (la tarea) fue extraordinaria, entonces hay que dar una recompensa para que la felicidad del miembro pueda ser recompensada», dijo Maruli en el Complejo del Palacio Presidencial de Indonesia, Yakarta, citado el martes 10 de febrero de 2026.



El presidente Prabowo Subianto pronunció una sesión informativa en la reunión del TNI-Polri de 2026

Maruli luego continuó diciendo que los premios otorgados a los soldados podrían ser en forma de ascensos extraordinarios (KPLB), asignaciones a escuelas o entrega de certificados de agradecimiento de los líderes a los soldados idifj2.

«Hay muchos (tipos de premios), los clasificaremos más adelante», dijo Maruli idifj3.

Mientras tanto, cuando se le preguntó si los premios se entregarían periódicamente, Maruli respondió que no tenía que haber un tiempo determinado para entregar los premios, porque si había acciones heroicas llevadas a cabo por soldados, o ciertos logros internacionales logrados por los soldados, los premios podrían entregarse de inmediato.

«Haremos algo así más tarde, tal vez. Sin embargo, más tarde también habrá accidentes (no planificados). Si sucede algo realmente heroico, ¿por qué tenemos que esperar? Entonces simplemente sigamos adelante (entreguemos el premio)», dijo el jefe del Estado Mayor del Ejército, Maruli Simanjuntak.



El presidente Prabowo Subianto en el Mujahadah Kubro One Century of Nahdlatul Ulama, Malang, Java Oriental, 2 de agosto

La Reunión de Líderes del TNI-Polri es una agenda de rutina que se celebra alternativamente cada año en la sede de la policía y en la sede del TNI.

Sin embargo, para la reunión de líderes de este año, el evento se celebró por primera vez en el Palacio Merdeka, al que asistieron más de 600 líderes de varias unidades y de la sede del TNI-Polri. (Hormiga)