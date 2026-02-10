Los Bears envían un mensaje de tres palabras inmediatamente después del Super Bowl LX

El Osos de chicago cerró la temporada 2025-26 con derecho a fanfarronear como el equipo número uno en la NFC Norte y un récord 11-6pero no lograron llegar Super Bowl LX. Pero eso no los desanima, y ​​en un simple mensaje de tres palabras, el equipo resumió sus pensamientos sobre el futuro inmediatamente después del gran juego.

Ver el Super Bowl tuvo que ser agridulce para el entrenador de los Bears, Ben Johnson, y el equipo. Parecían destinados a llegar allí, pero los Chicago Bears se quedaron cortos en la ronda divisional de los playoffs ante los Rams de Los Ángeles.

«Nuestros muchachos lucharon todo el tiempo, como lo han hecho durante toda la temporada». Johnson dijo después de la derrota del equipo ante Los Angeles Rams. «Pensé que esto era muy parecido a lo que ha sido nuestro equipo, y hay que darle crédito a los Rams. Terminaron haciendo un par de jugadas más que nosotros. Por eso terminó yendo a tiempo extra y terminaron ganando. Como dije, resultado decepcionante. Nuestros muchachos lo están sintiendo ahora mismo».

Johnson agregó: «Todos creyeron, hombre. Todos creyeron durante todo el año que podíamos encontrar una manera de ganar todas y cada una de las semanas. Así que es así de decepcionante. Pero estoy orgulloso del grupo».

Los Chicago Bears indican que están listos para el futuro con una publicación social posterior al Super Bowl

Inmediatamente después de la victoria de los Seattle Seahawks sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl, el Los Chicago Bears llevaron a X al estado«De vuelta al trabajo».

Eso fue todo. Sólo usaron tres palabras, pero transmitieron su mensaje.

«Este es un equipo que me gustaría ver en el (Super Bowl) con Caleb «ICEMAN» Williams, por supuesto», un seguidor dijo. «No puedo esperar a que llegue la temporada» otro agregado. «La próxima temporada, cambiaremos el Super Bowl» uno más dijo.

El equipo también recurrió a Instagram.diciendo: “Solo el comienzo”, con una variedad de fotografías de la temporada. Los seguidores también respondieron a esa publicación con entusiasmo, algunos dijeron: «Los nuevos torres tienen zapatos grandes que llenar» y otros comentaron: «Clase de novato fenomenal».

Los Chicago Bears son un ‘grupo especial’, dice el entrenador en jefe Ben Johnson

Entonces, los Bears están listos para regresar y luchar por un viaje al gran juego. Esa es también la actitud que expresó Johnson después de que el equipo fuera eliminado después de su derrota divisional.

«Es un grupo especial. Lo dije hace unas semanas». Johnson dijo a los periodistas. «Lo creo profundamente, que cuando estás con un grupo de hombres por última vez en el vestuario y sabes que no va a ser lo mismo en el futuro, los aprecio a todos, los hombres y las mujeres, los entrenadores, los jugadores, el personal de apoyo, todos los que tuvieron un papel esta temporada».

Johnson agregó: «Fue un año especial. Ojalá sea un sentimiento en este vestuario que no olvidemos y podamos usarlo como combustible en el futuro».