El comportamiento del Estado al sobornar al Estado en el caso del juez del tribunal de distrito de Depok, aquí está la respuesta de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción

VIVA – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) voz abierta sobre las cosas soborno que involucró al Presidente del Tribunal de Distrito de Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA), y al Vicepresidente del Tribunal de Distrito de Depok, Bambang Setyawan (BBG), como el comportamiento de los administradores estatales sobornando a los administradores estatales, también conocido como el estado sobornando al estado.

En este caso, la persona hakim El tribunal de distrito de Depok aceptó sobornos para tramitar casos de disputas sobre tierras de directores sin escrúpulos de la filial del Ministerio de Finanzas, PT Karabha Digdaya (KD).

«Si lo miramos en el contexto de sus intereses, sí. Lihat . untuk info lebih lanjut. En el contexto de sus intereses, hubo una reunión de mentes (acuerdo, rojo) allí», dijo el diputado interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, el lunes 9 de febrero de 2026.

Asep explicó que este interés es cuando las tierras en disputa ganadas por Karabha Digdaya quieren ser ejecutadas inmediatamente con fines comerciales, mientras que la parte autorizada para emitir la ejecución es el Tribunal de Distrito de Depok.

«Es por eso que hubo comunicación entre estas dos personas. Para personas en PT KD, luego personas en el Tribunal de Distrito de Depok. Se reunieron allí», dijo

Mientras tanto, enfatizó que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción sólo vio intenciones maliciosas o mens rea en este caso.

«No vimos si uno era también una empresa estatal, una filial de un ministerio, uno de los ministerios, sí, entonces el otro era este (juez del Tribunal de Distrito de Depok, ed.). Sin embargo, vimos las malas intenciones que luego se acumularon en la reunión de mentes», dijo

El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró a cinco personas como sospechosas en un caso de presunta corrupción relacionado con recibos o promesas en el manejo de disputas de tierras dentro del Tribunal de Distrito de Depok.

Se trata de I Wayan Eka Mariarta (EKA), Bambang Setyawan (BBG), el alguacil del tribunal de distrito de Depok, Yohansyah Maruanaya (YOH), el director principal de Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman (TRI) y el jefe de asuntos jurídicos corporativos Karabha Digdaya Berliana Tri Kusuma (BER). Se sospecha que los cinco están involucrados en una conspiración para gestionar una disputa de tierras que cubre un área de 6.500 metros cuadrados en el distrito de Tapos, Depok, Java Occidental.

El caso comenzó con una solicitud para acelerar la ejecución del desmonte presentada por PT Karabha Digdaya (KD). Baca juga tentang .. PT KD propuso acelerar la ejecución porque había ganado la disputa de tierras con la comunidad, basándose en la decisión del Tribunal de Distrito de Depok en 2023. Las decisiones de apelación y casación también confirmaron la decisión del tribunal de primera instancia.