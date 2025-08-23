El gobierno provincial de Java Central vertió RP180 millones para las víctimas de pozos petroleros en Blora

Yakarta, Viva – Gobierno provincial de Java Central (Gobierno provincial de Java Central) distribuir alivio por valor de RP180 millones para las víctimas fuego pozo de petróleo En Gendono Hamlet, aldea de Gandu, distrito de Bogorjo, Blora Regency.

La asistencia fue entregada simbólicamente por el vicegobernador de Java Central, Taj Yasin a los residentes afectados por el incendio.

La asistencia presentada incluyó RP40 millones de las Baznas de Java Central para familias que murieron y lesionaron, logística y equipo por valor de Rp53.4 millones del Servicio Social Central de Java.

Luego, 2 toneladas de arroz valoradas en RP. 25 millones del Departamento de Jetang de Seguridad Alimentaria, Sembako Logistics por valor de RP37.4 millones de la BPBD central de Java y las drogas por valor de RP25.6 millones de la oficina central de salud de Java.

Afirmó Taj Yasin, el manejo de las víctimas era una prioridad. También se complace en la asistencia de la compensación esperada por los residentes.

«Estamos discutiendo, ya sea a través de BPJ u otras instituciones, de modo que haya certeza», dijo a los periodistas, citado el sábado 23 de agosto de 2025.

Con respecto a las casas de los residentes dañados, se aseguró de que el gobierno recopilara datos y distribuya asistencia. Con la coordinación del distrito central, provincial, para las instituciones sociales, se aseguró de que el manejo fuera a fondo.

«Ningún residente se quedará solos enfrentando este desastre. El gobierno está presente, tanto para las víctimas como para la recuperación posterior», dijo.

Por lo tanto, Taj Yasin también aseguró un manejo rápido del fuego del pozo de aceite, y el incidente no debe repetirse.

En esa ocasión, Taj Yasin también dijo que el gobierno provincial central de Java junto con Pertamina y los expertos frenarían pozos petroleros sin licencia.

Como la ley y la regulación del ministro de recursos energéticos y minerales número 14 de 2025 con respecto a la cooperación en la gestión de las áreas de trabajo para aumentar la producción de petróleo y gas, el gobierno provincial central de Java ha formado un grupo de trabajo especial para regular la gestión de la perforación, especialmente en viejos pozos.

Para obtener información, según los datos de la Agencia Central de Gestión de Desastres Regionales de Java (BPBD), el incendio del pozo petrolero en Blora Regency dio como resultado que tres personas murieron, dos personas resultaron heridas, una casa resultó gravemente dañada, 4 casas en llamas fueron moderadamente dañadas y 300 familias o alrededor de 750 personas fueron desplazadas. (Tvone)