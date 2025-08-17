Rahul Gandhi lanzará ‘votante Adhikar Yatra’ de Sasaram de Bihar







Líder del congreso Rahul Gandhi Se embarcará en un ‘votante Adhikar Yatra’ a través de Bihar de Sasaram el domingo, con su partido afirmando que luchará por el principio de «un voto, un voto» y no aceptará que la Comisión Electoral se convierta en un «compartimento» del «motor doble» del BJP.

Gandhi hizo el anuncio en X en Hindi. «Más de 16 días, más de 20 distritos, más de 1300 km. Vamos entre las personas con el votante Adhikar Yatra. Esta es una lucha para proteger el derecho democrático más básico:» una persona, un voto «. – Dijo la publicación. El líder de la oposición en el Lok Sabha, junto con Tejashwi Yadav de RJD y otros líderes de Mahagathbandhan, llevará a cabo el Yatra de Sasaram de 16 días y 1300 km de largo, que concluirá con un rally en Patna el 1 de septiembre.

«Únase a nosotros en Bihar para salvar el Constitución«, Agregó. El Partido del Congreso confirmó el anuncio en una conferencia de prensa en el Indira Bhawan en Nueva Delhi, el Jefe de Medios y Publicidad del Congreso, Pawan Khera, dijo:» Siempre que Rahul Gandhi Ji se haya destinado a una yatra, la democracia de este país ha cambiado una página. ‘Votante Adhikar Yatra’ será una marcha histórica. Demostrará ser un hito en la historia de nuestra democracia «.

«No aceptaremos que la Comisión Electoral se convierta en un compartimento de este llamado ‘doble motor’. Estamos luchando contra esto y continuaremos haciéndolo en el futuro», agregó. El partido ha estado protestando contra la revisión intensiva especial (SIR) de las listas electorales, alegando que el ejercicio de la CE está dirigido a «votantes privados de derechos» en Bihar antes de las elecciones de la Asamblea que se deben a finales de este año. El Congreso instó al pueblo de Bihar a unirse a la ‘yatra’ por sus derechos y derechos para que la democracia pueda obtener una dirección de Bihar.

«El yatra, comenzando en Bihar A partir del 17 de agosto, es un viaje para que las personas se den cuenta porque los conspiradores no serán disuadidos e intentarán robar votos «, dijo Khera.» Yatra concluirá con una gran concentración en Patna el 1 de septiembre, y la gente del bloque de la India participará en él «, agregó que la ‘Yatra’ ha sido planeado para luchar por el derecho de ‘una persona votante’. tener el poder de votar. Rahul Gandhi ha comenzado una lucha para que todos los ciudadanos del país puedan respirar libremente ”, dijo Khera.

«La forma en que estaba sucediendo el juego de agregar y deducir votos falsos, el pueblo BJP ha sido atrapado con las manos en la masa», afirmó, y agregó que «ahora, incluso los ciudadanos comunes están dando pruebas de robo de votos. Cuando nuestros colegas de bloques de la India y trabajadores sociales apelaron juntos, la Corte Suprema también tuvo que intervenir».

«Esta conspiración no fue solo para arrebatar votos. Fue una conspiración para arrebatar su identidad y nuestra identidad. Hoy, el derecho al voto es ser arrebatado del Dalitslos privados, los oprimidos, los explotados, las minorías; Mañana su participación será arrebatada ”, alegó Khera, alegando que una conspiración estaba siendo tramada para atacar a los pobres.

The ‘yatra’ will pass through aurangabad, gaya, nawada, nalanda, sheikhpura, lakhisarai, munger, bhagalpur, katihar, purnea, aria, supaul, madhubani, darbhani, darbhani, Sitamarhi, Sitamarhi, Sitamar Champaran, West Champaran, Gopalganj, Siwan, Chapra y Ara.

16

No de días para el yatra, que termina en Patna

