Prabowo mostró el stock más alto de Ri Rice, listo para enviar a los palestinos





Nueva York, Viva – Presidente Prabowo Subianto exhibió el programa Selfigencia de alimentos Indonesia en la 80ª Sesión General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos, el martes 23 de septiembre de 2025.

En esa ocasión, el jefe de estado dijo que Indonesia había producido arroz en grandes cantidades en 2025.

«Este año, Indonesia registró la mayor producción de arroz y reservas de granos en la historia», dijo Prabowo en su discurso.

El jefe de estado también dijo que Indonesia había comenzado a exportar arroz para otros países necesitados. No solo eso, Prabowo está dispuesto a ayudar a proporcionar comida a la gente. Palestina.

«Ahora somos autosuficientes en arroz, y estamos comenzando a exportar arroz a otros países necesitados, incluido el proporcionar arroz para Palestina», dijo.

Prabowo dijo que el gobierno continuó invirtiendo en términos de agricultura para crear la auto -asfuicidad alimentaria. Él cree que en los próximos años, Indonesia puede convertirse en un granero mundial de comida.

«Construimos una fuerte cadena de suministro de alimentos, fortalecemos la productividad de los agricultores, invirtimos en agricultura inteligente para garantizar la seguridad alimentaria para nuestros hijos y niños del mundo», dijo Prabowo.

«Estamos seguros de que en los próximos años, Indonesia se convertirá en el granero de alimentos más grande del mundo. Como el archipiélago más grande del mundo», concluyó.

