Live Nation Urban realiza una inversión de seis cifras en CXMMunity Media

Compañía de entretenimiento y eventos negros CXMMUNITY MEDIO ha conseguido una inversión estratégica de seis cifras de Nación viva Urbano.

Como resultado de la inversión, la CXMMUNITY principalmente centrada en la música y los juegos ampliará su tubería de producción de contenido, así como sus activaciones en vivo a gran escala, incluidos dos de sus próximos eventos de Set Atlanta: la música y los juegos centrados en el retroceso el 10 de diciembre y el evento Atlanime el 18 de octubre.

Bajo la asociación, Nación viva urbana También trabajará en estrecha colaboración con la CXMMunity Foundation, que es el brazo filantrópico de la compañía de medios «dedicado a aumentar el acceso y las oportunidades a largo plazo para que el talento emergente ingrese a los juegos, los deportes electrónicos y las industrias de entretenimiento digital».

La inversión se produce a través del Fondo de Inversión de Capital Black Lily Capital de Live Nation Company, creado para apoyar a los empresarios negros en el espacio de entretenimiento.

«Nuestra asociación con CXMMUNITY representa un compromiso con el futuro de los medios de comunicación de próxima generación».

El presidente urbano de Live Nation, Shawn Gee, dijo. «El equipo de liderazgo ha creado un modelo de negocio escalable en la encrucijada de los juegos, la tecnología y la cultura, dirigido por fundadores visionarios que están impulsando a la industria hacia adelante. A través del Fondo de Inversión de Capital Black Lily de Live Nation Urban, nuestra misión es apoyar estratégicamente a empresas como CXMMUNITY con los recursos que necesitan para crecer, y estamos entusiasmados con las oportunidades que construiremos juntos».

«Una nueva era de construcción de cultura comienza aquí», dijo el cofundador de CXMMunity Media, Chris Peey. «Hemos conseguido algunas asociaciones importantes en el pasado, pero este se siente bien. Nos propusimos cambiar el panorama de los medios, y lo hicimos. Ahora, con Live Nation Urban, no solo estamos impulsando nuestra cultura, estamos cambiando lo que parece el entretenimiento negro hoy. No se trata solo de ser el más grande. Se trata de ser el más impactante, y eso es exactamente lo que pretendemos ser».

«La asociación con Live Nation Urban marca un momento decisivo para nuestra empresa», dijo el fundador y CEO de CXMMunity Media, Ryan Johnson. «Juntos, estamos desbloqueando nuevas posibilidades para escalar nuestros eventos en vivo, profundizar el acceso al talento de clase mundial y aprovechar los datos de primera parte para dar forma a experiencias culturales más significativas. Lo más importante, esta asociación se trata de empoderar a los creadores, darles mayores plataformas, recursos y oportunidades para prosperar. Esto no se trata solo de crecimiento, se trata de impacto».

Johnson agregó: «Esta asociación es más que más que capital. Se trata de desbloquear la narración cultural de nicho a través de los medios y la publicidad, las experiencias en vivo, los datos y la IP dirigida por el creador. La generación Z ya no busca a las celebridades tradicionales como su brújula cultural, en el que los creadores están liderando la forma.