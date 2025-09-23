Manchester United News como hombres de Ruben Amorim organizarán un kit de aspecto único cuando compitan contra Brentford el almuerzo del sábado

Detallando la vista del clubbadge de Manchester United (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Manchester United regresa a la promoción de la Premier League el sábado por la tarde cuando viajan al estadio de la comunidad GTech para enfrentarse a Brentford.

Después de su lento inicio de la temporada 2025/26, United espera haber derrotado al Chelsea en Old Trafford. Bruno Fernandes y Casemiro estaban en la hoja de puntaje después de que Robert Sánchez fue enviado temprano.

Los hombres de Ruben Amorim viajan a Londres para el inicio de este fin de semana, buscando una primera victoria en Brentford desde enero de 2022. Los fanáticos que asisten o vean el juego notarán que United parece algo más.

Por primera vez esta temporada, debutarán su tercer kit negro. Hasta ahora han usado la camisa de casa roja en las seis luminarias competitivas y solo han jugado en el kit White Away durante la pretemporada.

La base negra de la tira incluye detalles amarillos y azules, que asiente con la cabeza a la carretera usada entre 1993 y 1995. En Brentford, sin embargo, United llevará un kit único para cumplir con las reglas para Kitbotting.

Por lo general, el kit contendría camisas y pantalones cortos negros que coinciden con la camisa. Sin embargo, los Rojos usarán calcetines amarillos para este juego debido a los pantalones cortos y calcetines negros de Brentford.

Es un paso similar si el Arsenal tuviera que tomar cuando viajaron al Athletic Club en la Liga de Campeones la semana pasada. El kit de carretera contiene azul oscuro y espalda con los pantalones cortos y calcetines del mismo color, pero se vieron obligados a usar calcetines y pantalones cortos blancos porque chocan con el carril de la casa de atletismo.

Las reglas de la Premier League afirman que «cuando juegan en competencia, coinciden con los jugadores de cada club participante, con una franja que es suficiente contraste que los funcionarios, espectadores y espectadores de televisión correspondientes pueden distinguir claramente entre los dos equipos».

