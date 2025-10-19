El gobierno confirma que el monte Lawu no está incluido en la zona de trabajo geotérmico

Jacarta – El gobierno asegura Monte Lawu no incluido en Área de trabajo geotérmica (WKP). Esta decisión es una prueba del compromiso del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) de preservar los valores históricos, culturales y espirituales de la zona, garantizando al mismo tiempo que el desarrollo energético se lleve a cabo con el máximo cuidado.

«Enfatizamos que Mount Lawu no está incluido en el Área de Trabajo Geotérmico. No hay proceso de subasta ni actividades de exploración en el área. El gobierno se adhiere al principio de precaución y respeto por los valores culturales y espirituales de la comunidad», dijo el Director General de Nuevas Energías Renovables y Conservación de Energía (EBTKE) Ministerio de Energía y Recursos MineralesEniya Listiani Dewi, domingo (19/10/2025).

El monte Lawu no está incluido en el área de trabajo geotérmico

El plan de desarrollo geotérmico en el monte Lawu se propuso en realidad en 2018. Sin embargo, después de pasar por una evaluación exhaustiva, el área de trabajo se eliminó oficialmente en 2023.

Como seguimiento, en 2024 el gobierno celebrará una audiencia con el Gobierno de la Regencia de Karanganyar y académicos de la Universidad Sebelas Maret (UNS). A partir de los resultados de la discusión, se propuso el distrito de Jenawi como una ubicación alternativa porque está lejos de áreas de patrimonio cultural, sitios espirituales y áreas que están estrechamente conectadas con el Monte Lawu.

El gobierno explicó que las actividades previstas en Jenawi eran sólo estudios y exploración preliminares (PSPE), no exploración ni perforación directa.

PSPE comienza con un estudio de geociencia, es decir, un estudio científico para mapear el potencial geotérmico y al mismo tiempo garantizar que todos los sitios culturales, áreas sagradas y bosques de conservación no estén incluidos en el área del estudio.

Se espera que este estudio en Jenawi proporcione una base científica para el uso de energía geotérmica con un potencial de hasta 40 megavatios (MW), equivalente a las necesidades eléctricas de más de 40.000 hogares.

«Este PSPE es sólo un estudio preliminar. Las perforaciones se llevarán a cabo después de que estén disponibles los resultados del estudio preliminar que no toquen áreas sagradas ni bosques de conservación. Todas las etapas se llevarán a cabo de manera transparente y participativa», explicó Eniya.

El Ministerio de Energía y Recursos Minerales enfatizó que las actividades del PSPE no se implementarán hasta que se complete todo el proceso de audiencias, socialización y discusiones abiertas con las partes interesadas.

Teniendo en cuenta todos los aspectos sociales, culturales y medioambientales, es seguro que el PSPE Jenawi no se celebrará en 2025.