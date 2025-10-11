Pordasi Bali inaugurado oficialmente, listo para formar atletas y desarrollar el turismo deportivo

VIVA – Cuatro Administradores Provinciales (Pemprov) de la Asociación Deporte Equitación En toda Indonesia (Pordasí) Bali fue inaugurada oficialmente en la oficina KONI de la provincia de Bali, el viernes 10 de octubre de 2025.

Los cuatro son Pengprov Pordasi Pacu, EcuestrePolo y tiro con arco a caballo en 2025-2029.

La inauguración corrió a cargo directamente de los presidentes generales del PP Pordasi de cada rama deportiva. Este momento es parte del proceso de transformación nacional de la organización Pordasi que ahora llega a todas las provincias de Indonesia.

Esta transformación se considera importante para fortalecer la autonomía regional en el entrenamiento de deportistas y el desarrollo de programas de trabajo para que los resultados alcanzados sean más óptimos.

El Gobernador de Bali, representado por la Secretaria de la Agencia de Política y Unidad Nacional, Ida Ayu Tantri, expresó su agradecimiento por esta inauguración.

«En representación del Gobernador de Bali, espero que este impulso se convierta en un punto de partida para que Pordasi amplíe el entrenamiento en todos los distritos/ciudades, prepare la regeneración de los atletas jóvenes y fortalezca la tradición de logros. deporte ecuestre como el orgullo del pueblo balinés», afirmó.

Ida Ayu cree que Pordasi tiene una gran oportunidad para fomentar el turismo deportivo y la industria del deporte en la Isla de los Dioses.

«Basados ​​en la cultura, los deportes ecuestres pueden convertirse en una nueva atracción que enriquezca la imagen de Bali como una isla en armonía entre cultura, naturaleza y logros», añadió.

Arya Wedakarna, miembro del DPD RI de Bali, también brindó apoyo a los pasos de transformación de Pordasi.

«Apoyo plenamente esta inauguración. La transformación de Pordasi está en línea con los esfuerzos para mejorar varios sectores, incluido el deportivo. Además, Bali está desarrollando actualmente dos grandes proyectos en la región occidental, incluidas 400 hectáreas de terreno en Gilimanuk para un centro deportivo», afirmó AWK.

El presidente general de la provincia de KONI Bali, I Gusti Ngurah Oka Darmawan, enfatizó la importancia del desarrollo de los atletas locales.

«Quiero que los atletas que aparecen en varios eventos provengan de la propia Bali. Tenemos que demostrar que Bali es capaz de sobresalir en los PON, los SEA Games, los Juegos Asiáticos e incluso los Juegos Olímpicos», subrayó.

Mientras tanto, el presidente del Presidium de KN Pordasi, Triwatty Marciano, destacó que esta inauguración no es sólo una ceremonia, sino un gran mandato para el progreso de los deportes ecuestres en Bali.

«Esto es un honor y una responsabilidad. Esperamos que Pordasi Bali se convierta en un pionero en el desarrollo al establecer sinergias con los gobiernos, escuelas y comunidades locales», dijo Triwatty.