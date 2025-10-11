Arrestan al apuñalador de la empresa automotriz OB en Cikarang

Bekasi, VIVA – Sector Policía Cikarang Oeste, la policía metropolitana de Bekasi, arrestó a una persona hombre presunto autor puñalada contra un empleado de oficina o chico de oficina (OB) que trabajó para una empresa automotriz en el área de Cikarang hasta su muerte.

«El presunto autor fue arrestado por agentes poco después de apuñalar a la víctima, es decir, el hermano de MW (35)», dijo el sábado el jefe de policía de West Cikarang, AKP Tri Baskoro Bintang, en Cikarang.

Reveló que el presunto autor de las iniciales TB fue arrestado con éxito por agentes en un lugar no lejos de la escena del crimen. Actualmente el perpetrador todavía está siendo sometido a un intenso examen por parte de los agentes.

«Los investigadores están llevando a cabo actualmente un examen del presunto autor para aclarar este caso, incluido el motivo del apuñalamiento», dijo.

Los investigadores de la jefatura de policía de West Cikarang también examinaron a dos testigos. Según el testimonio de los testigos, hubo un argumento. entre la víctima y el presunto autor en el lugar antes de que ocurriera el apuñalamiento.

«La discusión continuó con empujones que provocaron que la víctima cayera, según el testimonio de los testigos», dijo.

Cuando la víctima cayó, el presunto autor de repente sacó un cuchillo afilado y lo utilizó para atacar a la víctima, quien no tuvo tiempo de defenderse. En estado de impotencia, la víctima gritó pidiendo ayuda a los agentes de seguridad del área que pasaban por el lugar.

«También estamos esperando los resultados de la autopsia, que aún está en curso», afirmó.

Según la investigación inicial de los oficiales, la víctima previamente había concertado una cita para encontrarse con una colega, una mujer, cerca del lago en el área industrial MM2100.

Sin embargo, la mujer llegó con un hombre que se cree que es su marido. El altercado terminó en un apuñalamiento que provocó que la víctima sufriera graves heridas.

«Recibimos un informe del público alrededor de las 12.15 horas sobre una víctima que yacía en el lugar. Cuando fue evacuado al hospital, la víctima todavía estaba viva y podía comunicarse. Sin embargo, a las 16.30 horas la víctima fue declarada muerta», dijo.

Mientras tanto, la tía de la víctima, Yati, reveló que MW, que trabajaba como obstetra en PT Astra Honda Motor, murió después de ser víctima de un brutal apuñalamiento en la zona industrial MM2100, distrito de West Cikarang, Bekasi Regency.