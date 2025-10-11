Bicicletas de luz de ‘Tron: Ares’ inspiradas en la secuela desechada de ‘Tron: Legacy’

43 años después de que la primera película de “Tron” llegara a los cines, la parrilla se ha reabierto una vez más en “Tron: Ares.” La tercera película de la franquicia sigue a Ares (Jared Leto), un programa informático inteligente que comienza a cuestionar las órdenes y directivas del director ejecutivo Julian Dillinger (Evan Peters), lo que lo lleva a un rumbo de colisión hacia el mundo real para encontrar a Eve Kim (Greta Lee), la actual directora ejecutiva de Encom. Como tanto Encom como Dillinger Systems están en una carrera para encontrar el código de permanencia de Kevin Flynn (Jeff Bridges), el Las líneas entre los programas de software y la realidad comienzan a desdibujarse.

Para el diseñador de producción Darren Gilford, regresar 15 años después de trabajar como diseñador de producción en “Tron: Legado«ofreció la oportunidad de revisar ideas que se habían descartado en el proceso de preproducción de la secuela original de la película de 2010 del director Joseph Kosinski. «Hubo muchas cosas que se mantuvieron», revela Gilford. «Joe quería ser [the sequel] estar más basado en el mundo real, y la grilla de Dillinger siempre estuvo ahí desde el principio. Comenzamos eso en 2015 o 2016, y yo había comenzado el primer arte conceptual en ese entonces con un [different] equipo de artistas conceptuales y un departamento de arte. Pude volver con Joachim [Rønning] y cosechar algunos de esos elementos clave”.

Durante una escena de persecución entre Eve, Ares y Athena (Jodie Turner-Smith), se crearon varias motos de luz Dillinger de tamaño natural para que las montaran los actores, junto con motocicletas proxy. Gilford explica que las bicicletas tenían que parecer militares y prácticas, y al mismo tiempo mostrar la estética de la corporación rival de Encom.

«Mientras estábamos desarrollando la película y aprendiendo qué tienen que hacer los personajes, tuvimos que descubrir cuáles son las reglas de la bicicleta de luz. Las cosas más importantes eran que la bicicleta de luz tenía que tener dos posiciones de conducción críticas y una posición agresiva de alta velocidad, que es mi aspecto favorito de la bicicleta. Cuando se despliega la capota completa y las mochilas, realmente se siente como si el ciclista estuviera envuelto y engullido, como un hombre y una máquina», dice.

Para programar las bicicletas, Gilford y el equipo de diseño de producción programaron fuentes de energía especiales para mantener las bicicletas de luz en funcionamiento durante el rodaje. «Creamos una fuente de energía en el medio de la bicicleta, que era un giroscopio amarillo que gira y se anima», dice Gilford. «A lo largo del movimiento de la bicicleta, eso transmite parte del movimiento de la bicicleta. Ese yugo es el corazón de la bicicleta y lo que son las bisagras, por lo que la horquilla delantera y la rueda delantera realmente giran alrededor de esa fuente de energía».

Después de trabajar tanto en “Legacy” como en “Ares”, Gilford dice que “Tron: Ares” fue la primera vez que tuvo que crear una bicicleta de luz práctica para la franquicia. «En ‘Legacy’, nunca construimos una bicicleta real hasta el final. Sólo las construimos para marketing. Construimos las bicicletas originales. [digitally] y construimos cardanes y plataformas para Garrett [Hedlund]. Pero para esta película, Joachim insistió en que quería bicicletas reales en la calle que fueran remolcadas en cualquier capacidad posible. Tengo experiencia en diseño de transporte y originalmente fui diseñador de automóviles, por lo que fue un honor y un privilegio tener la oportunidad de diseñar estos vehículos”, dice.