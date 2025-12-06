Por qué David Zaslav y la junta directiva del WBD favorecieron a Netflix en una época turbulenta

Después de unos días maratónicos de llamadas telefónicas y videollamadas, correos electrónicos y cadenas de mensajes de texto, el Acuerdo de 82.700 millones de dólares para que Netflix compre Warner Bros. y HBO Max se cerró el jueves por la noche alrededor de las 10 p.m., hora del Este.

Pero no había posibilidad de chocar esos cinco o de formar un grupo entre los directivos de los gigantes de los medios de comunicación recién prometidos. En la moda moderna, las negociaciones de venta se llevaron a cabo en su mayor parte a través de comunicaciones telefónicas y electrónicas, con ejecutivos y equipos legales de Netflix y WBD repartidos por Nueva York, Los Ángeles, Washington, DC y otros lugares.

Entre los obstáculos finales para asegurar el acuerdo inicial estuvo la insistencia de WBD en que Netflix se comprometiera a pagar una tarifa de ruptura récord de 5.800 millones de dólares en caso de que el acuerdo encontrara resistencia, regulatoria o de otro tipo.

La oposición al acuerdo se reunió, rápida y ferozmente, por parte de sindicatos, defensores de los consumidores y políticos de ambos lados del pasillo. «Esta fusión debe bloquearse», instó el viernes el Writers Guild of America.

Al final, unas seis semanas después de que las insistentes propuestas del CEO de Paramount, David Ellison, pusieran al estudio en juego, el Descubrimiento de Warner Bros. La junta obtuvo lo que quería: un comprador líder en el mercado con pedigrí, con una base financiera firme y una clara necesidad estratégica de aprovechar al máximo Warner Bros. y HBO.

Superficialmente, el acuerdo con Netflix parecería un eco de la transacción entre AOL y Time Warner completada en enero de 2001. Un faro de alto vuelo de lo que entonces se llamaba “nuevos medios” compra una compañía de entretenimiento heredada con marcas que parecen estar maduras para ser explotadas de nuevas maneras.

La adquisición de Time Warner por parte de AOL, por supuesto, fue nada menos que desastrosa. La gran tesis de la fusión se desmoronó apenas un año después de la quiebra de las puntocom y los ataques terroristas del 11 de septiembre. Esta vez, la adquisición de Netflix señala la (casi) conquista de la industria más dinámica del sur de California por parte de uno de los gigantes tecnológicos mundiales que surgió del norte de California.

La junta directiva de WBD se inclinó por la oferta de Netflix porque la compañía tiene un balance muy sólido. Sus acciones han tenido uno de los resultados más consistentes y duraderos durante una década turbulenta para los medios y el entretenimiento. A diferencia de AOL en 2001, cuando su crecimiento se vio impulsado por la oferta de acceso básico a Internet por discado, Netflix tiene un sólido modelo de negocios subyacente que no puede quedar obsoleto fácilmente con la nueva tecnología ni reducir los precios por parte de sus rivales. Después de todo, los programas de televisión y las películas son muy pegajosos; pregúntale a cualquier fanático de “Bridgerton” o “Strangers Things”.

La perspectiva a largo plazo de Netflix contrasta con la de Paramount Skydance, que comenzó su búsqueda de WBD poco después de que Skydance Media sellara su adquisición de Paramount Communications por 8 mil millones de dólares. Es una señal de los tiempos que corren el hecho de que la empresa matriz de Paramount Pictures y CBS –dos instituciones de entretenimiento que existen desde hace más de 100 años– corran un riesgo mayor que una empresa mucho más joven que ha estado en el juego de programación original durante aproximadamente una docena de años.

Paramount Skydance enfrenta un camino cuesta arriba para cambiar la suerte de sus estudios y redes de cable heredadas y restaurar un fuerte flujo de caja libre. La compañía también tiene más deuda en su balance que Netflix, en proporción a su poder de ganancias. Todos estos factores fueron una consideración para la junta directiva de WBD. En el caso de un evento de cisne negro para la macroeconomía, ¿cómo le iría a Paramount?

La falta de certeza ayudó a convencer a los miembros de la junta de WBD de que Netflix era la opción más adecuada y segura para los accionistas que Paramount o incluso Comcast, que fue el tercer contendiente para el estudio en el vertiginoso proceso de licitación que comenzó en serio a principios de noviembre. El proceso cristalizó rápidamente en una prueba de voluntades entre dos David: Ellison y el director ejecutivo de WBD. David Zaslav. Ha habido un sinfín de rumores en la industria de que Zaslav estaba buscando un acuerdo que lo dejara con un alto puesto ejecutivo en la empresa resultante. Ellison criticó duramente al líder del WBD en una carta legal enviada a Zaslav el jueves, acusándolo de haber “abandonado la apariencia y la realidad de un proceso de transacción justo” para dirigir el trato hacia Netflix.

Los miembros de la junta de WBD ya estaban desanimados por la oferta no solicitada de Paramount y los rumores en Hollywood y DC de que sólo Ellison y sus conexiones familiares con la Casa Blanca de Trump podrían asegurar la aprobación regulatoria para una fusión tan grande.

Pero Donald Trump es famoso por trabajar con su teléfono y codirector ejecutivo de Netflix. Ted Sarandos Definitivamente está en sus contactos. El presidente Trump respeta el crecimiento de Netflix desde la pobreza hasta la riqueza como una historia moderna de éxito empresarial estadounidense. Y aunque Trump a menudo expresa hostilidad hacia Hollywood como un bastión del liberalismo sensiblero, la realidad es que desde hace mucho tiempo ha estado fascinado por la industria, especialmente después de convertirse en una estrella de televisión a través de “The Apprentice” de NBC.

Fuentes cercanas a la situación enfatizan que incluso en Hollywood, el ego pasa a un segundo plano frente a la lógica empresarial cuando el valor de la empresa supera los 82 mil millones de dólares.

Los líderes de Netflix y WBD, incluido Zaslav, se están preparando para defender enérgicamente los beneficios del acuerdo para los consumidores, así como el impacto positivo que la empresa ampliada tendrá en la comunidad creativa.

Zaslav, Sarandos y el codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, se preparan para una larga pelea. Los líderes proyectan un cronograma de cierre de hasta 18 meses dado el escrutinio sobre las empresas y las contracorrientes políticas.

Hay puntos que ganar para los funcionarios electos de izquierda y derecha al criticar otra gran fusión de medios. Eso podría dar lugar a una larga batalla en Washington con la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia. No se espera que la FCC desempeñe mucho o ningún papel en esta revisión debido a la naturaleza de los activos involucrados: WBD no posee estaciones de televisión abierta (a la Paramount) ni sistemas de cable (a la Comcast).

Las fuentes dijeron que los equipos de Netflix y WBD confían en que, basándose en los méritos antimonopolio, es difícil demostrar que la compañía ampliada tendría algo parecido a un poder monopólico sobre el mercado de contenidos, particularmente en un momento en que Netflix, HBO y otros tienen una competencia real por los corazones y las mentes de los espectadores más jóvenes de YouTube y TikTok.

En sus primeras presentaciones sobre el acuerdo el viernes, Netflix y WBD enfatizaron la poca superposición que existe entre las empresas. Netflix ha declarado su intención de mantener las operaciones de los estudios HBO Max y Warner Bros. como negocios independientes bajo la tienda de Netflix. Cualquiera que haya experimentado una fusión de Hollywood en las últimas décadas sabe que no importa lo que se diga en el momento, el arco a largo plazo de cualquier negocio se inclina hacia la racionalización, la eficiencia y la eliminación de redundancias. La consolidación eventualmente afectará a algunos de la lista de altos ejecutivos consumados que se encuentran repartidos entre Netflix, Warner Bros. y HBO.

Para el alto ejecutivo de WBD, sin embargo, el futuro parece estar aclarándose. Sarandos y Peters están firmemente instalados como codirectores ejecutivos de Netflix. Zaslav les ha estado diciendo a amigos y colegas que está concentrado en ayudar a llevar la fusión a la meta y brindarle un Warner Bros. y HBO Max saludables a Sarandos cuando llegue el momento de entregar las llaves.

Si el acuerdo se concreta como se describió hoy a los inversionistas, Zaslav eventualmente perderá su puesto de CEO, pero ganará muchos, muchos millones (al igual que una gran cantidad de altos ejecutivos de WB y HBO a través de opciones sobre acciones), así como la satisfacción de haber salido en sus propios términos.