El Manchester United completa el fichaje del joven portero

El Manchester United ha sumado otra promesa a sus categorías inferiores con el fichaje de un portero.

Charlie Hardy ha fichado por el United. (Imagen: @charliehardygk vía Instagram)

El Manchester United ha cerrado oficialmente el fichaje del joven portero Charlie Hardy. El United estaba esperando la ratificación de la Premier League antes de sellar la transferencia y la medida ya ha sido aprobada.

Hardy firmó una beca con el United y fue fotografiado con el director de la academia, Steve Higham, quien le entregó al joven su uniforme del club United en Carrington.

Escribió en Instagram: «Orgulloso de fichar por el Manchester United, el trabajo duro continúa».

El portero de 16 años jugó en la selección sub-18 del Derby la temporada pasada, representando a la selección inglesa sub-16. En verano, Hardy anunció que dejaría Derby y escribió en Instagram: “Después de casi diez años en Derby County, ha llegado el momento de un nuevo capítulo.

«Han sido nueve años increíbles aquí. Me gustaría agradecer a todos en el club que me apoyaron a lo largo de mi viaje y me ayudaron a convertirme en el jugador y la persona que soy hoy. Estoy agradecido por todos los recuerdos que he creado durante mi tiempo en el club y a los chicos con los que he jugado. Les deseo a todos en el club lo mejor para el futuro».

Se espera que Hardy juegue para la sub-18 del United, entrenada por el ex mediocampista Darren Fletcher. La academia del United es considerada la mejor de su tipo y los cazatalentos juveniles del club tienen la tarea de encontrar jóvenes que tengan el potencial para llegar al primer equipo.

Se ofrecen becas a jugadores jóvenes prometedores y representan un hito en el camino hacia un posible contrato profesional, que se puede firmar a los 17 años.