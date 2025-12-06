VIVA – Una noticia impactante surgió de la Serie A después AC Milán supuestamente apuntando al central del Sassuolo, Jay Idzes. Se dice que este paso es un esfuerzo de los rossoneri para fortalecer el sector de la defensa, que se considera que no tiene la profundidad ideal esta temporada.

Lea también: Resumen de los campeones de fútbol de los SEA Games desde 1959: la selección nacional de Indonesia gana tres veces



Actualmente, el Milan sólo cuenta con cuatro centrales puros, condición que hace que el equipo esté bajo su cuidado. Massimiliano Allegri Requiere nuevos jugadores adicionales en la línea de fondo. En realidad, había varios nombres en el radar, pero Jay Idzes era el candidato más destacado y se decía que era la mejor opción para incorporar.

Los rumores sobre la llegada de Idzes al mercado de fichajes de enero de 2026 fueron recibidos inmediatamente con entusiasmo, especialmente por los aficionados. Selección Nacional de Indonesia que sigue el progreso del jugador. Si esta transferencia realmente se materializa, la zaga del Milán tiene potencial para sufrir cambios significativos.

Lea también: Da miedo, la selección de Indonesia estará en el grupo con España y Uruguay si se clasifica para el Mundial de 2026





Jay Idzes refuerza al Sassuolo ante la Lazio

En el esquema implementado por Allegri, el AC Milan utiliza una formación de tres defensores. La posición correcta suele estar ocupada por Fikayo Tomorimientras Matteo Gabbia llenaba el área central. En el lateral izquierdo, Allegri confió el puesto a Strahinja Pavlovic.

Lea también: Más popular: John Herdman prefiere la selección de Indonesia, los 10 mejores porteros del mundo 2025



La presencia de Idzes ciertamente plantea una gran pregunta: ¿quién podría ser eliminado de la composición principal? Si nos fijamos en las necesidades físicas y el carácter de la línea de fondo, existe la posibilidad de que Allegri considere cambios en el sector derecho que ha estado ocupado por Tomori.

Según datos FotmobJay Idzes es considerado más fuerte en los duelos aéreos que Fikayo Tomori. Esta ventaja convierte a Idzes en una opción más sólida cuando el Milan se enfrenta a un equipo con un fuerte ataque aéreo. Pero, por otro lado, Tomori aún sobresale en su habilidad para construir ataques desde atrás, un aspecto que también es importante en el patrón de juego de Allegri.

En estas condiciones, la elección de Allegri dependerá realmente de las necesidades tácticas de cada partido. Sin embargo, una cosa está clara: la llegada de Idzes puede aportar nuevas variantes y mejorar la calidad de la rotación en el sector defensivo del Milan.