Por favor, detén esta demanda primero

Yakarta, Viva – Hijo mayor Andre Taulanán, Ardio Taulanán Finalmente se convirtió en testigo del divorcio de sus padres. Dio, su apodo, vino a acompañar a la madre, Rien Wartia Triangle Alias Erin.

No defender a la madre, admitió Dio, su llegada solo quería conciliar a sus padres. Y cuando era niño, quiere que sus padres se reúnan como familia. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Me trajeron mi corazón, porque quería confirmar y ayudar a mi madre, a mi padre a hacer las paces», dijo en la corte religiosa, en el sur de Yakarta, el lunes 11 de agosto de 2025.

Según Dio, no era necesaria la demanda de divorcio presentada por su padre contra su madre. Además, la dirección enumerada por Andre Taulany, no estaba en el área del Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang.

«Porque la demanda de Papá en realidad no es necesaria, porque se trata solo de la dirección.

Pero en esencia, independientemente de todo eso, Dio afirmó que solo quería que sus padres sean felices. Y él permanece en principio, que no quiere que sus padres se divorcie.

«Así que quiero que mi papá y mi madre sean felices. Pero el principio del niño generalmente no quiere divorciarse, señor, no quiere divorciarse. Así que quiero papá, mamá es feliz, pacífica.

Especialmente según el punto de vista de Dio, no hay ningún problema significativo entre Andre Taulany y Erin.

«En realidad están bien, no hay problema. Mamá está muy bien, papá, me cuidan», dijo.

«Son buenos con sus hijos y esto es solo una cuestión de no comunicarse. Tal vez si se comunican», agregó Dio.