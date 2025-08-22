El ministro de salud llamado a la pequeña Raya murió no por gusanos intestinales, sino infección

Bandung, Viva – Ministro de Salud Budi gunadi sadikin confirma la causa de la muerte Noticias de Sukabumi, Java Occidental, llamado Raya, no causado por gusano El brazalete encontró en su cuerpo, pero debido a infecciones graves que conducen a la sepsis.

«Raya murió no por gusanos intestinales, sino por una infección que se extendió por todo su cuerpo», dijo Budi después del Seminario de Salud en la Universidad Padjadjaran (no PAD) Bandung, el viernes.

Budi explicó que la infección severa que causó sepsis en la carretera supuestamente fue desencadenada por una enfermedad que había sido sufrida durante meses, como una tos prolongada con flema. Dijo que la posibilidad de un diagnóstico inicial conduce a meningitis o tuberculosis (TB).



Ministro de Salud (Menkes) Budi Gunadi Sadikin

«Durante tres meses, tose la flema sin detenerse, su cuerpo se debilita, por lo que las bacterias se propagan por todo el cuerpo. Eso se llama sepsis», dijo.

Aunque más de un kilogramo de gusanos de pulsera encontrados en el cuerpo de la víctima, Budi enfatizó que la condición no era la causa principal de la muerte, sino un factor complementario que agravó la condición de salud del niño.

Para este caso, Budi hizo un llamamiento al público para que aprovechara el programa de control de salud gratuito del gobierno, incluida la detección de enfermedades infecciosas como la tuberculosis e infecciones por gusanos.

«Si se descubre anteriormente, no debería haber muerto. Esto ya es muy tarde. Queremos que 280 millones de población indonesia usen el programa de control de salud gratuito», dijo Budi.

También se aseguró de que los medicamentos de gusano estuvieran disponibles lo suficiente y gratuitos en las instalaciones de servicio de salud de primer nivel, como Puskesmas, incluso las drogas de TB estaban en los centros de salud.

«La medicina del gusano está muy disponible, muy barata. Una vez que beber puede terminar. Del mismo modo con la tuberculosis, si te atrapan antes, el tratamiento es muy efectivo», dijo.

Con respecto a la supuesta falta de servicios de salud óptimos en las regiones, Budi declaró que el Ministerio de Salud llevará a cabo una evaluación del papel y la respuesta de los Puskesmas y la Oficina de Salud local.

«Puskesmas debería poder detectar temprano, tanto para casos de gusanos como para tuberculosis. Los oficiales deben distribuir activamente la medicina del gusano y realizar vigilancia para los pacientes con TB», dijo. (Hormiga)