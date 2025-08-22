PM Modi lanza proyectos por valor de más de 13,000 millones de rupias en Bihar







Primer Ministro Narendra Modi El viernes, inauguraron y colocó piedras de cimientos para múltiples proyectos de desarrollo en Bihar, colectivamente con un valor de más de Rs 13,000 millones de rupias, con el objetivo de aumentar la infraestructura, la conectividad, la energía y la atención médica en el estado, informó el PTI.

El Primer Ministro lanzó varias iniciativas clave, incluida la inauguración de la planta de energía térmica Buxar de 600 MW, construida a un costo de aproximadamente 6.880 millones de rupias. Se espera que la planta refuerce significativamente la capacidad de generación de energía, mejore la seguridad energética y satisfaga al aumento de las demandas de electricidad en la región.

Apertura del puente Aonta-Simaria de 1.86 km a través del río Ganga, conectando a Mokama (distrito de Patna) con Begusarai. Construido a un costo de más de Rs 1.870 millones de rupias, el puente proporciona un vínculo vital entre el norte y el sur de Bihar. Se ve como un reemplazo moderno para el envejecimiento Rajendra Setu y se espera que reduzca la distancia de viaje para vehículos pesados ​​en más de 100 km, descongestionando rutas alternativas y mejorando la conectividad regional, según el PTI.

Después de la inauguración, el primer ministro Modi, acompañado por el primer ministro Nitish Kumar, se encontró en el puente recién construido y se agitó al público reunido, en un gesto simbólico de unidad y progreso.

Marcando dos nuevos tren Servicios: Amrit Bharat Express (Gayaji a Delhi) y tren de circuito budista (Vaishali a Koderma), destinado a promover el turismo y facilitar las peregrinaciones en sitios budistas clave.

Inauguración del Hospital y el Centro de Investigación del Cáncer Homi Bhabha en Muzaffarpur. La instalación de vanguardia incluye departamentos de pacientes ambulatorios e pacientes para pacientes ambulatorios y pacientes con oncología avanzada, teatros operativos, laboratorios, un banco de sangre y una UCI/HDU de 24 camas. Ofrecerá atención de cáncer asequible, reduciendo la necesidad de que los pacientes viajen a ciudades metropolitanas para recibir tratamiento, según el PTI.

Investigación de una planta de tratamiento de aguas residuales (STP) y una red de alcantarillado en Munger, desarrollada bajo el programa Namami Gange, que cuesta más de 520 millones de rupias, para reducir la contaminación en el Ganga y mejorar la infraestructura de saneamiento.

Foundation Stone para proyectos de infraestructura urbana por valor de Rs 1.260 millones de rupias, incluidas STP y redes de alcantarillado en Daudnagar (Aurangabad), Jehanabad, Barahiya (Lakhisarai) y Jamui.

Suministro de agua proyectos Bajo AMRUT 2.0 para Aurangabad, Bodh Gaya y Jehanabad.

Ceremonia de Griha Pravesh para beneficiarios de viviendas rurales y urbanas, con transferencias simbólicas de llaves domésticas para más de 16,000 destinatarios bajo PMAY-GRAMIN y PMAY-UBRO.

Inauguración de la sección Bakhtiyarpur-Mokama de cuatro carriles de NH-31, valorada en alrededor de Rs 1.900 millones de rupias, para mejorar el movimiento de pasajeros y flete, y reducir el tiempo de viaje.

Las autoridades señalaron que el Puente Aonta-Simaria es un proyecto transformador que no solo aumenta la conectividad entre los distritos clave, sino que también respalda la economía local al facilitar el transporte de bienes. También ofrece acceso mejorado a Simaria Dham, un famoso sitio de peregrinación y el lugar de nacimiento del famoso poeta Ramdhari Singh Dinkar.

El puente, construido por una empresa privada, ha sido diseñado para manejar pesado tráfico Cargas y fueron construidas a pesar de los formidables desafíos, como fuertes corrientes fluviales, suelos suaves del lecho del río y complejas condiciones ambientales y sociales.

Al evento de lanzamiento asistieron el gobernador de Bihar, Arif Mohammad Khan, el primer ministro Nitish Kumar, el viceministro principal Samrat Choudhary y varios ministros sindicales y estatales, parlamentarios y MLA.

(con entradas PTI)





Fuente