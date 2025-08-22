La respuesta de Nafa Urbach sobre las críticas de las asignaciones en el hogar de los miembros de la Cámara

VIVA – número Nafa Urbach Más tarde, el centro de atención después de participar en discutir la asignación domiciliaria de los miembros del Parlamento indonesio, que se dijo que alcanzaba RP50 millones. La declaración se realizó en una sesión de transmisión en vivo en las redes sociales, que luego provocó varios comentarios y críticas del público.

No solo una cuestión de asignación, su Curhatan con respecto a los atascos de tráfico también hace que muchos internautas juzguen sus opiniones inapropiadas, especialmente en medio de las condiciones económicas de la comunidad hoy. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Respondiendo a varias reacciones que surgieron, Nafa Urbach finalmente abrió su voz. A través de las cargas en su Storie @Nafaurbach de Instagram, dijo que realmente entendió la decepción pública. NAFA afirmó que las críticas que vinieron se utilizarían como material para la reflexión para que fuera más cuidadoso al trabajar y hablar como representante del pueblo.

«Entiendo la decepción de la comunidad, en medio de la condición de la sociedad hoy y para mí, los intereses de las personas siempre son priorizados. Los aportes y las críticas de la comunidad serán un recordatorio de que trabajo más en serio, confiable y a favor de las personas. Saludos de mí a todas las personas», escribió.

En una transmisión en vivo que estaba llena nuevamente en el ciberespacio, Nafa Urbach explicó que la asignación no era una forma de aumento salarial, sino compensación porque las instalaciones de la casa de los miembros de la casa ya no estaban disponibles.

«Sí, eso fue, eso no fue un aumento, fue una compensación para la casa de la oficina. Sí, correcto, la casa de la oficina que ya no está allí. Por lo tanto, la casa de la oficina ahora se devuelve al gobierno. Así que ahora recibe una compensación por los contratos.

Agregó que muchos miembros del DPR vinieron de fuera de la ciudad, por lo que tuvieron que alquilar una residencia en Yakarta para que sea más fácil llegar al edificio parlamentario.

«Hay tantos miembros de la junta que son de fuera de la ciudad, por lo tanto, muchos miembros del consejo se contratan cerca de Senayan para que sea más fácil para ellos ir al DPR, a la oficina. Solo vivo en Bintaro, que son atascos, ya es media hora en el viaje», dijo.